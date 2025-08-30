Cascavel pode deixar de arrecadar R$ 60 milhões em 2026

Cascavel – A medida anunciada pelo Governo do Paraná na última semana, que reduz a alíquota do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 3,5% para 1,9% sobre o valor venal dos veículos a partir de 2026, foi um alívio para o bolso dos contribuintes. A mudança deve beneficiar cerca de 3,4 milhões de proprietários de automóveis, motocicletas, caminhonetes e utilitários em todo o Estado, colocando o Paraná na liderança nacional como o estado com a menor alíquota de IPVA do Brasil já a partir do próximo ano.

Segundo o governo, a redução é parte de uma política de diminuição de impostos e fortalecimento do consumo. “É dinheiro no bolso do paranaense para fazer compras, viajar e movimentar a economia”, destacou o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara.

No entanto, quem está com um pé atrás sobre a medida são os prefeitos, afinal, a redução da alíquota do IPVA representa retirar dinheiro dos cofres municipais, já que 50% do valor pago do imposto retorna às prefeituras.

Vereador alerta

Durante a sessão ordinária da Câmara de Cascavel, na última semana, o vereador Cidão da Telepar informou que a Prefeitura de Cascavel pode registrar uma queda expressiva de arrecadação devido à redução da alíquota anunciada pelo Governo do Paraná. Estimativas preliminares apontam que o município deixará de receber cerca de R$ 63 milhões, valor que hoje é aplicado em áreas como saúde, educação, obras e manutenção de serviços públicos.