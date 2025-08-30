Cascavel pode deixar de arrecadar R$ 60 milhões em 2026

Cascavel – A medida anunciada pelo Governo do Paraná na última semana, que reduz a alíquota do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 3,5% para 1,9% sobre o valor venal dos veículos a partir de 2026, foi um alívio para o bolso dos contribuintes. A mudança deve beneficiar cerca de 3,4 milhões de proprietários de automóveis, motocicletas, caminhonetes e utilitários em todo o Estado, colocando o Paraná na liderança nacional como o estado com a menor alíquota de IPVA do Brasil já a partir do próximo ano.
Segundo o governo, a redução é parte de uma política de diminuição de impostos e fortalecimento do consumo. “É dinheiro no bolso do paranaense para fazer compras, viajar e movimentar a economia”, destacou o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara.
No entanto, quem está com um pé atrás sobre a medida são os prefeitos, afinal, a redução da alíquota do IPVA representa retirar dinheiro dos cofres municipais, já que 50% do valor pago do imposto retorna às prefeituras.
Vereador alerta
Durante a sessão ordinária da Câmara de Cascavel, na última semana, o vereador Cidão da Telepar informou que a Prefeitura de Cascavel pode registrar uma queda expressiva de arrecadação devido à redução da alíquota anunciada pelo Governo do Paraná. Estimativas preliminares apontam que o município deixará de receber cerca de R$ 63 milhões, valor que hoje é aplicado em áreas como saúde, educação, obras e manutenção de serviços públicos.
Em nota encaminhada à reportagem do jornal O Paraná, a Secretaria de Finanças de Cascavel afirmou que acompanha com atenção os desdobramentos do projeto. O Município reconhece que haverá impacto orçamentário, já que 50% da arrecadação do IPVA é repassada aos municípios.
Compensação
O município informou ainda que “por outro lado, a administração municipal pondera que mecanismos de compensação propostos pelo Estado, como a repatriação de veículos emplacados fora do Paraná e o aumento da multa por atraso no pagamento, podem reduzir parte das perdas”, informou em nota.
A prefeitura também ressaltou o possível efeito positivo no comércio local: com menor gasto dos contribuintes no início do ano, a tendência seria o aumento do consumo e da contratação de serviços, especialmente em setores como o automotivo e o varejista.
R$ 90 mi em 2026
De acordo com números oficiais divulgados pela Prefeitura de Cascavel, em 2024 o município recebeu mais de R$ 131 milhões de valores referentes ao repasse do IPVA. Em 2025, até o momento o município arrecadou R$ 126 milhões, mas a previsão é atingir R$ 140 milhões. Já para 2026, com a redução, a previsão de arrecadação é de R$ 90 milhões.