Cascavel mostra força e inspira superação no paradesporto

“Com essa nova estrutura, teremos ainda mais condições de oferecer oportunidades. Queremos que mais pessoas com deficiência descubram no esporte uma chance de superação e de realização pessoal”, antecipa Pollyana.

Neste momento, Cascavel projeta novas conquistas com melhorias estruturais. Está em fase final a aquisição de uma van adaptada para garantir mais autonomia e conforto no deslocamento dos atletas. Além disso, já está em andamento a construção de um ginásio exclusivo para o paradesporto, que permitirá ampliar a prática de diferentes modalidades adaptadas.

Um dos pilares desse avanço é o Centro Para +Vida, instalado no Centro Esportivo Ciro Nardi. O espaço tornou-se referência para quem busca no esporte adaptado uma oportunidade de transformação. “O desenvolvimento dos nossos paratletas é notório. Aqui, eles encontram estrutura, apoio e incentivo para crescer dentro e fora das quadras”, afirma a coordenadora.

Cascavel e Paraná - O paradesporto de Cascavel vive um momento histórico de reconhecimento e conquistas, consolidando-se como referência no cenário nacional. No primeiro semestre de 2025, o Município reafirmou sua posição entre os principais polos de esportes adaptados do Brasil, fruto do empenho coletivo de atletas, técnicos, equipe de apoio e também recursos públicos.

Paratletas de Cascavel “dominam” pódios no 1º semestre de 2025

O primeiro semestre de 2025, realmente, foi de grandes conquistas para o paradesporto de Cascavel. Atletas do município participaram de importantes competições nacionais em diversas modalidades, garantindo pódios e resultados que reforçam a cidade como referência no cenário paralímpico brasileiro.

No Handebol em Cadeira de Rodas, a equipe disputou o Campeonato Brasileiro, em São Paulo. Já no Basquete em Cadeira de Rodas Sub-23, Cascavel conquistou a 4ª colocação nacional, em Niterói (RJ). A equipe masculina de Goalball também brilhou, subindo ao pódio duas vezes: 3º lugar na Copa Sul e no Regional Sul.

O atletismo teve presença marcante em competições de alto nível, como o Meeting Paralímpico Loterias Caixa, em Curitiba, além do Campeonato Brasileiro e do Open Internacional da CBDI, em São Paulo. Na natação, os cascavelenses mostraram evolução no Meeting Paralímpico e na 1ª Fase Nacional do Circuito Loterias Caixa.

O destaque também foi para o Parataekwondo, onde Cascavel conquistou o título de campeã geral de parapoomsae no Sul-Brasileiro. Na Paracanoagem, vieram medalhas na Copa Brasil, em Curitiba, e o excelente 2º lugar no Campeonato Brasileiro de Maratona. O Paraciclismo completou o quadro de vitórias, com pódios na Copa Brasil de Estrada e no Campeonato Brasileiro de Pista, em Indaiatuba (SP).

Jogos Paradesportivos do Paraná

Um dos momentos mais marcantes do semestre foi a participação nos Jogos Paradesportivos do Paraná, com cerca de 220 atletas representando Cascavel em 18 modalidades, como Atletismo, Bocha, Goalball, Paraciclismo, Parataekwondo, Natação, Tênis de Mesa e Xadrez. O esforço coletivo garantiu a 2ª colocação geral na competição estadual.

Foto: Secom

Trabalho sólido e conjunto

Esses resultados são fruto de um trabalho sólido, que conta com o apoio do Setor de Paradesporto da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, da Associação dos Paratletas de Cascavel (APAC), do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP), da Associação Esportiva Juventus e do Kayak Club Cascavel.

“Essas entidades têm sido fundamentais para oferecer estrutura e oportunidades. Mas a verdadeira força vem dos nossos atletas, que mostram em cada competição que a superação é a essência do paradesporto”, ressalta Pollyana Bastos, coordenadora do programa.

Com empenho, união e determinação, Cascavel reafirma seu protagonismo no paradesporto nacional e mostra que o esporte é, acima de tudo, um caminho de inclusão, superação e transformação de vidas.