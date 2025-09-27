Home Cotidiano

Cascavel mira futuro promissor

Cascavel, cidade que já se consolidou como polo econômico do Oeste paranaense, vive um momento especial em sua rede hoteleira. Em meio ao crescimento econômico, ao pleno emprego e ao fortalecimento do turismo de eventos e negócios, o município atrai novos investimentos que prometem transformar a paisagem da hospedagem local.

De acordo com dados do Cadastur, são 55 meios de hospedagem em operação, que juntos oferecem aproximadamente 5,5 mil leitos. O setor responde por cerca de 1.250 empregos diretos, número que tende a crescer com a chegada de novos empreendimentos. Embora a taxa média de ocupação seja difícil de mensurar com precisão – uma vez que os empresários do setor não compartilham as informações – estimativas do setor apontam variação entre 50% e 60% ao longo dos últimos 12 meses. Já o tempo médio de estadia é de 1,4 dia por reserva, segundo dados de agências online.

Esses números, por si só, mostram a relevância da hotelaria para Cascavel. Mas o que chama ainda mais atenção é o que está por vir: uma nova rede confirmou sua vinda para Cascavel – a Intercity – e a Rede Maestro que já tem uma unidade no centro da cidade já iniciou a construção da segunda, também na região central, mas apesar das tentativas da reportagem, a rede não retornou para informar qual a previsão de inauguração e quantos leitos oferecerá.

Intercity

Um dos anúncios mais aguardados é o da rede Intercity, administrada pela ICH Administração de Hotéis, que terá uma unidade na cidade com previsão de inauguração em 2028, também no centro de Cascavel. O projeto contempla 100 apartamentos, pensados para atender tanto o público corporativo quanto o de lazer, com estrutura completa de hospedagem.

“Cascavel tem se destacado como um dos principais polos econômicos e urbanos da região Sul do Brasil. É um município próspero, estratégico pela logística e com demanda crescente por hospedagem qualificada”, afirmou Sérgio Bueno, diretor de Expansão da ICH, à reportagem do O Paraná.

A rede já conta com três hotéis em Curitiba e, segundo Bueno, enxerga o Paraná como prioridade em sua estratégia. “O estado é um hub estratégico para nós. Negociações em andamento devem nos levar a outros destinos do interior, além de Cascavel”, acrescenta.

Para a cidade, a chegada do Intercity representa mais do que a inauguração de um novo hotel: é o reconhecimento da força econômica local e da sua capacidade de atrair turistas de negócios e lazer.

Novos Empreendimentos Hoteleiros em Cascavel

Outro empreendimento que vem ganhando destaque é o Sesc Cascavel Hotel Fazenda, inaugurado recentemente e que já se tornou referência em turismo social no Paraná. O espaço alia hospedagem, lazer em família e eventos corporativos, com a proposta de democratizar o acesso ao turismo.

“O público principal são os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes. Nosso foco é oferecer lazer para esses trabalhadores e suas famílias, além de receber eventos voltados a esse público”, explica Ulisses Rodrigues, diretor regional interino do Sesc PR, ao O Paraná.

Com 60 apartamentos e 10 chalés, o hotel tem capacidade para receber até 208 hóspedes. O centro de eventos, com estrutura para 500 pessoas, também se destaca como reforço importante na agenda de encontros e convenções da cidade.

Segundo Augusto Zortea, gerente de Turismo do Sesc PR, a resposta do público foi imediata. “A ocupação foi muito boa desde o início. Começamos com 50% da capacidade, pois tivemos dificuldades de contratação em um cenário de pleno emprego. Mas hoje atuamos com a capacidade máxima”, afirma.

Ele destaca que mais de 80% dos hóspedes são paranaenses, mas que o hotel também recebe visitantes de outros estados, especialmente por meio de excursões de Turismo Social promovidas pela rede Sesc. “Nosso foco é oferecer lazer acessível e qualidade de vida para as famílias trabalhadoras”, resume.

Impacto do Sesc Cascavel Hotel Fazenda

Além do impacto social, o Sesc Cascavel Hotel Fazenda tem efeito direto na geração de empregos e no fortalecimento da economia. Desde a abertura, foram cerca de 100 empregos diretos e 50 indiretos.

“O hotel vem para somar à infraestrutura hoteleira e de eventos da região. Grandes encontros realizados ali acabam movimentando também os demais hotéis da cidade, gerando benefícios para todo o trade turístico”, avalia Giovanni Bagatini, coordenador da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio PR.

Ele ressalta que o crescimento do setor amplia as oportunidades para toda a cadeia produtiva. “São iniciativas que fortalecem Cascavel como destino, aumentam a visibilidade da cidade e impulsionam o comércio local”, completa.

Crescimento do Turismo de Eventos

Parte do dinamismo da hotelaria de Cascavel está diretamente ligada à vocação da cidade para receber eventos. Seja no automobilismo, nos esportes coletivos ou nas feiras de negócios, o município tem atraído visitantes de diversas regiões.

De acordo com Hélio Campos da Silva, turismólogo do Visite Cascavel Convention, o trabalho é contínuo para ampliar esse potencial. “Trabalhamos ativamente para que cada vez mais empreendimentos turísticos e eventos venham para Cascavel, pois nossa cidade respira turismo o ano inteiro”, afirma.

Ele acredita que há espaço para novos hotéis. “Os eventos, principalmente esportivos e de automobilismo, têm dado cada vez mais visibilidade e incentivado a chegada de novos empreendimentos”, ressalta.

Perspectivas Futuras para a Hotelaria em Cascavel

O futuro da hotelaria em Cascavel é promissor. De um lado, investimentos privados como o Intercity demonstram a confiança das redes no potencial da cidade. De outro, iniciativas como o Sesc Cascavel Hotel Fazenda reforçam o papel social do turismo, garantindo acesso a famílias de trabalhadores e ampliando as opções de lazer.

“O Sesc nasceu com a missão de oferecer lazer acessível e qualidade de vida. A chegada de novas redes mostra a confiança no potencial da cidade e complementa esse esforço”, destaca Ulisses Rodrigues.

Com localização estratégica, economia diversificada e um calendário de eventos cada vez mais robusto, Cascavel se projeta como um dos principais polos de turismo e negócios do interior do Paraná. Para os moradores, isso significa mais opções de hospedagem, mais empregos e mais oportunidades de desenvolvimento.

“Cascavel tem mostrado que está preparada para crescer. O turismo é parte desse movimento e a hotelaria é o motor que dá suporte a tudo isso”, resume Giovanni Bagatini.

Hotelaria de Cascavel em números

  • 55 meios de hospedagem cadastrados no Cadastur
  • 5,5 mil leitos disponíveis na cidade
  • 1.250 empregos diretos no setor
  • 50% a 60% é a taxa média de ocupação anual
  • 1,4 dia é o tempo médio de estadia por reserva
  • 2028: previsão de inauguração do Hotel Intercity Cascavel
  • 100 apartamentos previstos no Intercity
  • 208 hóspedes é a capacidade máxima do Sesc Cascavel Hotel Fazenda
  • 500 pessoas comporta o centro de eventos do Sesc
  • 100 empregos diretos e 50 indiretos gerados pelo novo hotel do Sesc
