Cascavel mira futuro promissor

Cascavel, cidade que já se consolidou como polo econômico do Oeste paranaense, vive um momento especial em sua rede hoteleira. Em meio ao crescimento econômico, ao pleno emprego e ao fortalecimento do turismo de eventos e negócios, o município atrai novos investimentos que prometem transformar a paisagem da hospedagem local.

De acordo com dados do Cadastur, são 55 meios de hospedagem em operação, que juntos oferecem aproximadamente 5,5 mil leitos. O setor responde por cerca de 1.250 empregos diretos, número que tende a crescer com a chegada de novos empreendimentos. Embora a taxa média de ocupação seja difícil de mensurar com precisão – uma vez que os empresários do setor não compartilham as informações – estimativas do setor apontam variação entre 50% e 60% ao longo dos últimos 12 meses. Já o tempo médio de estadia é de 1,4 dia por reserva, segundo dados de agências online.

Esses números, por si só, mostram a relevância da hotelaria para Cascavel. Mas o que chama ainda mais atenção é o que está por vir: uma nova rede confirmou sua vinda para Cascavel – a Intercity – e a Rede Maestro que já tem uma unidade no centro da cidade já iniciou a construção da segunda, também na região central, mas apesar das tentativas da reportagem, a rede não retornou para informar qual a previsão de inauguração e quantos leitos oferecerá.

Intercity

Um dos anúncios mais aguardados é o da rede Intercity, administrada pela ICH Administração de Hotéis, que terá uma unidade na cidade com previsão de inauguração em 2028, também no centro de Cascavel. O projeto contempla 100 apartamentos, pensados para atender tanto o público corporativo quanto o de lazer, com estrutura completa de hospedagem.

“Cascavel tem se destacado como um dos principais polos econômicos e urbanos da região Sul do Brasil. É um município próspero, estratégico pela logística e com demanda crescente por hospedagem qualificada”, afirmou Sérgio Bueno, diretor de Expansão da ICH, à reportagem do O Paraná.

A rede já conta com três hotéis em Curitiba e, segundo Bueno, enxerga o Paraná como prioridade em sua estratégia. “O estado é um hub estratégico para nós. Negociações em andamento devem nos levar a outros destinos do interior, além de Cascavel”, acrescenta.

Para a cidade, a chegada do Intercity representa mais do que a inauguração de um novo hotel: é o reconhecimento da força econômica local e da sua capacidade de atrair turistas de negócios e lazer.

Novos Empreendimentos Hoteleiros em Cascavel

Outro empreendimento que vem ganhando destaque é o Sesc Cascavel Hotel Fazenda, inaugurado recentemente e que já se tornou referência em turismo social no Paraná. O espaço alia hospedagem, lazer em família e eventos corporativos, com a proposta de democratizar o acesso ao turismo.

“O público principal são os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes. Nosso foco é oferecer lazer para esses trabalhadores e suas famílias, além de receber eventos voltados a esse público”, explica Ulisses Rodrigues, diretor regional interino do Sesc PR, ao O Paraná.

Com 60 apartamentos e 10 chalés, o hotel tem capacidade para receber até 208 hóspedes. O centro de eventos, com estrutura para 500 pessoas, também se destaca como reforço importante na agenda de encontros e convenções da cidade.

Segundo Augusto Zortea, gerente de Turismo do Sesc PR, a resposta do público foi imediata. “A ocupação foi muito boa desde o início. Começamos com 50% da capacidade, pois tivemos dificuldades de contratação em um cenário de pleno emprego. Mas hoje atuamos com a capacidade máxima”, afirma.

Ele destaca que mais de 80% dos hóspedes são paranaenses, mas que o hotel também recebe visitantes de outros estados, especialmente por meio de excursões de Turismo Social promovidas pela rede Sesc. “Nosso foco é oferecer lazer acessível e qualidade de vida para as famílias trabalhadoras”, resume.