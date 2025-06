Cascavel: Mais de 220 profissionais são convocados para o serviço público

Agente Administrativo (10) Advogado (2) Agente de Combate às Endemias (1) ACS – Espigão Azul (1) ACS – Guarujá (1) Agente Funerário (1) Analista de Laboratório de Análises Clínicas (1) Assistente Social (2) Contador (1) Dentista 40 horas – (2) Educador Social – Masculino (2) Educador Social – Feminino (2) Enfermeiro (3) Médico – 40 horas (1) Médico – Esp. (Médico do Trabalho) (1) Orientador Téc. Esportivo (1) Psicólogo (6) Técnico de Enfermagem (8)

Professor (107) Agente de Apoio (62) Professor de Educação Infantil (2) Instrutor de Informática (2) Secretário Escolar (5) A convocação também atenderá as demais secretarias com mais 46 profissionais, sendo:

Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel está convocando 224 profissionais aprovados em concursos para atuar no serviço público do Município. O edital de convocação será publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (19) . A maioria dos profissionais atenderá a secretaria de Educação , somente para a Rede Municipal de Ensino serão 178 novos servidores, sendo:

Exames Psicológicos e Próximas Etapas

Para todos os chamados, a fase seguinte será a realização do exame psicológico já na próxima semana, na segunda (23), terça (24) e quarta-feira (25), a partir das 9h, no Ceavel, que fica na Rua Hyeda Baggio Mayer, 1715 – Parque São Paulo. É imprescindível que os candidatos não se atrasem e que levem um documento original com foto para o teste.

Os aprovados passarão ainda por entrega de documentos, exame médico e escolha de vaga. A posse para os profissionais da educação está prevista para o dia 06 de agosto, já para os demais será no dia 18 de agosto, conforme todos os ritos do processo de contratação.



Os editais estão disponíveis na página da Prefeitura, no link: https://cascavel.atende.net/subportal/concursos-e-testes-seletivos/pagina/editais-de-convocacao

Além dos editais de convocação, os candidatos são avisados da convocação por mensagens de texto e e-mail.

Fonte: Secom