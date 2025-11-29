Cascavel lança projeto para asfaltar 68 trechos em 18 bairros

Os pedaços de ruas inacabadas em diversos bairros de Cascavel devem chegar ao fim. Na sexta-feira (28), o IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) anunciou uma licitação no valor de R$ 904.969,42 para contratar uma empresa que fará o projeto executivo de pavimentação em BIM, um modelo digital que reúne todas as informações da obra em um único sistema e garante mais precisão e eficiência na execução. Ao todo, serão 68 trechos da cidade, distribuídos em 18 bairros, totalizando cerca de 11 quilômetros de melhorias, divididos em quatro lotes.
De acordo com o presidente do IPC, Vinícius Boza, o foco é atender pequenos trechos de ruas antigas que ainda não têm asfalto, uma reivindicação da comunidade e que se enquadra no projeto de ruas remanescentes. “São encontros de loteamentos, conhecidos como finais de rua onde não há pavimentação e que agora vamos então abrir a licitação para fazer este projeto e contemplar todos estes trechos”, disse. O processo licitatório está marcado para ocorrer no dia 27 de janeiro do próximo ano.
R$ 3,2 milhões
Boza explicou ainda que, depois que o projeto estiver pronto, será possível fazer o levantamento do custo da obra, que deve girar em torno de R$ 32 milhões. “Depois da finalização, passamos para a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas para fazer a captação de recursos”, afirmou. A expectativa é que o valor fique em torno de R$ 350 o metro quadrado e siga uma nova metodologia de licitações, atendendo à nova Lei de Licitações, em que o peso maior para a execução dos projetos é a parte técnica.
“Vamos considerar neste projeto não somente o preço pago, mas também a técnica e a experiência dos profissionais, para que o projeto venha bem feito. Antigamente, a licitação de projetos era feita somente pelo preço, e alguns profissionais baixavam o valor lá embaixo, contratando-se não o melhor profissional, mas o mais barato. Agora, nesse novo formato, vamos mudar, porque nossa intenção é que as obras tenham qualidade e que a empresa comece e termine”, detalhou Boza.
Pacote de obras
O secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador, disse que este projeto, depois de pronto, está inserido em um pacote de R$ 100 milhões de investimentos nas ruas da cidade, que contempla ainda o restante de 88% de asfaltamento do Bairro Lago Azul, já anunciado há alguns meses e que é uma promessa da atual administração. Além disso, ele afirmou que a intenção é asfaltar as ruas principais dos distritos, como Juvinópolis, Rio do Salto e São João do Oeste, além de Espigão Azul.
Sobre o projeto, explicou que já há um valor de R$ 20 milhões depositado em conta para o andamento dos projetos que forem sendo finalizados, recurso do Governo do Estado. “Somente na Secretaria de Obras temos 30 projetos em licitação, um total de R$ 300 milhões entre projetos em execução, licitação e andamento. Além disso, vamos buscar junto aos nossos deputados e governador a garantia de recursos para este projeto, que é muito importante para a cidade”, salientou.
Folador explicou que o planejamento começou ainda em fevereiro deste ano e que a primeira etapa é contratar o projeto; depois de concluído, será contratada a empresa executora. Adiantou que, além do valor em conta, existe ainda um saldo com o governo para asfalto novo de mais R$ 50 milhões, mas que a única preocupação é com a lei eleitoral. Por isso, a intenção é dar celeridade para que, no máximo até o fim de fevereiro, os projetos estejam prontos para protocolo junto ao Paraná Cidade.
Projetos e Investimentos em Cascavel
Sobre os projetos do interior do município, Folador disse que, na sequência, serão lançadas as licitações para contratar empresas para fazer os projetos de asfaltamento de Rio do Salto e São João do Oeste. “Temos um pré-projeto em Juvinópolis que está quase em fase final de análise documental, no valor de R$ 3,6 milhões da segunda etapa e, na sequência, teremos a terceira etapa”, relatou. Já na cidade, afirmou que o foco continua sendo a Operação Tapa-Buracos, com três equipes, e uma quarta trabalhando no reperfilamento.
“Precisamos concluir alguns problemas que tivemos, como a cratera que abriu no Bairro Maria Luiza, que está no tempo de cura da concretagem, e ainda a troca de manilhamento na Rua Tamoios, no Bairro Santa Cruz”, disse. Além disso, o secretário confirmou que, no dia 8 de dezembro, será feita a licitação do primeiro pacote de reperfilamento da cidade, que prevê a obra em 200 quadras na primeira etapa e mais 200 na segunda, somando mais de R$ 60 milhões em obras.