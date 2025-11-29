Cascavel lança projeto para asfaltar 68 trechos em 18 bairros

Os pedaços de ruas inacabadas em diversos bairros de Cascavel devem chegar ao fim. Na sexta-feira (28), o IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) anunciou uma licitação no valor de R$ 904.969,42 para contratar uma empresa que fará o projeto executivo de pavimentação em BIM, um modelo digital que reúne todas as informações da obra em um único sistema e garante mais precisão e eficiência na execução. Ao todo, serão 68 trechos da cidade, distribuídos em 18 bairros, totalizando cerca de 11 quilômetros de melhorias, divididos em quatro lotes.

De acordo com o presidente do IPC, Vinícius Boza, o foco é atender pequenos trechos de ruas antigas que ainda não têm asfalto, uma reivindicação da comunidade e que se enquadra no projeto de ruas remanescentes. “São encontros de loteamentos, conhecidos como finais de rua onde não há pavimentação e que agora vamos então abrir a licitação para fazer este projeto e contemplar todos estes trechos”, disse. O processo licitatório está marcado para ocorrer no dia 27 de janeiro do próximo ano.

R$ 3,2 milhões

Boza explicou ainda que, depois que o projeto estiver pronto, será possível fazer o levantamento do custo da obra, que deve girar em torno de R$ 32 milhões. “Depois da finalização, passamos para a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas para fazer a captação de recursos”, afirmou. A expectativa é que o valor fique em torno de R$ 350 o metro quadrado e siga uma nova metodologia de licitações, atendendo à nova Lei de Licitações, em que o peso maior para a execução dos projetos é a parte técnica.

“Vamos considerar neste projeto não somente o preço pago, mas também a técnica e a experiência dos profissionais, para que o projeto venha bem feito. Antigamente, a licitação de projetos era feita somente pelo preço, e alguns profissionais baixavam o valor lá embaixo, contratando-se não o melhor profissional, mas o mais barato. Agora, nesse novo formato, vamos mudar, porque nossa intenção é que as obras tenham qualidade e que a empresa comece e termine”, detalhou Boza.

Pacote de obras

O secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador, disse que este projeto, depois de pronto, está inserido em um pacote de R$ 100 milhões de investimentos nas ruas da cidade, que contempla ainda o restante de 88% de asfaltamento do Bairro Lago Azul, já anunciado há alguns meses e que é uma promessa da atual administração. Além disso, ele afirmou que a intenção é asfaltar as ruas principais dos distritos, como Juvinópolis, Rio do Salto e São João do Oeste, além de Espigão Azul.