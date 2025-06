Cascavel lança edital com modelo inédito para patrocínio do Natal de Luz e Paz 2025

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Cultura, lançou um edital público com o objetivo de selecionar empresas interessadas em patrocinar a decoração do evento Natal de Luz e Paz 2025, que será realizado de 14 de novembro de 2025 a 7 de janeiro de 2026.

Com um modelo inédito no Município, o edital permite que empresas explorem espaços publicitários durante a programação oficial mediante a execução direta do projeto decorativo, conforme diretrizes estabelecidas no documento. Diferente de outras modalidades de parceria, não haverá repasse financeiro por parte do Município. A contrapartida oferecida aos patrocinadores será a autorização para utilizar os espaços decorados como meio de visibilidade institucional, respeitando os critérios previstos no edital.

Segundo a secretária de Cultura, Beth Leal, a proposta busca fortalecer a cultura local por meio de parcerias sustentáveis e transparentes.