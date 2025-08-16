Cascavel Futsal tenta reabilitação

A 17ª rodada da Liga Futsal já começou na quinta-feira, com a vitória do Foz sobre o Blumenau, em Santa Catarina, por 3 a 1, e só vai terminar na terça-feira, com Marreco x Joinville. Enquanto isso, o Cascavel Futsal se prepara para enfrentar o Joaçaba, segunda-feira, no Ginásio da Neva, às 20 horas.

A Serpente Tricolor precisa de um resultado positivo para se recuperar da derrota sofrida para o Pato Futsal e para não correr o risco de ficar fora do G10. O adversário ocupa a 20ª colocação, com apenas 10 pontos em 16 partidas.