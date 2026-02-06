Cascavel e Paraná - Para alegria dos jogadores, os primeiros dias de avaliações e treinos físicos mais fortes já passaram. Agora, o contato com a bola passará a ser mais frequente nos treinamentos do Cascavel Futsal.



“Fizemos mais testes para ver como os jogadores chegaram e demos início aos treinos de resistência, com pista e areia. No geral, os jogadores voltaram bem, mas abaixo da intensidade que precisamos. Agora, estamos buscando igualar a condição física de todo o elenco”, afirmou o novo preparador físico Eduardo Coelho.



Apesar de alguns jogos-treinos que devem acontecer a ainda este mês, a estreia oficial da equipe está prevista para o início do mês de março, com a participação na Super Copa Gramado.