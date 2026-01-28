Cascavel e Paraná - A Transitar publicou no Diário Oficial desta semana o balanço de multas pelos radares eletrônicos no mês de dezembro, fechando o balanço do ano de 2025. Segundo os dados, durante todo o ano foram aplicadas 115.161 mil multas, sendo que destas, mais da metade, um total de 77.037 por excesso de velocidade. Mesmo assim, o número de multas é menor do que em 2024 que fechou em 129.725 e em 2023 que totalizou 134.689, ou seja, a cada ano existe uma queda na quantidade.

O excesso de velocidade flagrado pelos radares tem três tipos de índices, de até 20% acima do permitido da via, entre 20% e 50% e acima de 50%, infringindo o artigo 218 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Elas variam de infração média com multa de R$ 130, 14 e 4 pontos na CNH (Carteira Nacional de Trânsito) para 20% acima da velocidade, de 20% a 50% a infração é grave e a multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH e ade 50% do limite a infração é gravíssima e multa de R$ 880,41, com sete pontos na CNH.

Em segundo lugar, o maior número de infrações é o avanço do sinal vermelho com 19.084 multas, infringindo o artigo 208 do CTB, tipifica como infração gravíssima com multa de R$ 293,47 e a soma de sete pontos na CNH e a terceira é de conversão à esquerda em local proibido pela a sinalização, o que infringe o artigo 207 do CTB e trata da infração classificada como infração grave, com penalidade de multa e adição de cinco pontos na CNH, gerando um custo de R$ 195,23.

Faixa dos ônibus

Na sequência acumulam ainda 7.767 multas motoristas que foram flagrados transitando na faixa exclusiva do transporte público e 700 que pararam sobre a faixa de pedestre na mudança de sinal. Outro dado que chama a atenção é que dezembro foi o mês em que os condutores mais cometeram infrações em 2025, com mais de 11.725 flagrantes, sendo que do total, 8.301 foram por excesso de velocidade.

De acordo com o gerente da Divisão de Trânsito da Transitar, Jorge Pinheiro, analisando os dados, o que chama a atenção é justamente o aumento de multas por excesso de velocidade, mas por outro lado, a queda de infrações por conversão à esquerda que era um problema bastante latente na cidade. “Esta é uma infração de risco, onde pode vir um veículo de um porte menor a colidir com outro que está trafegando na canaleta ali no momento, por isso, deve ser evitada”, disse ele.