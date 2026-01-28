Cascavel e Paraná - A Transitar publicou no Diário Oficial desta semana o balanço de multas pelos radares eletrônicos no mês de dezembro, fechando o balanço do ano de 2025. Segundo os dados, durante todo o ano foram aplicadas 115.161 mil multas, sendo que destas, mais da metade, um total de 77.037 por excesso de velocidade. Mesmo assim, o número de multas é menor do que em 2024 que fechou em 129.725 e em 2023 que totalizou 134.689, ou seja, a cada ano existe uma queda na quantidade.
O excesso de velocidade flagrado pelos radares tem três tipos de índices, de até 20% acima do permitido da via, entre 20% e 50% e acima de 50%, infringindo o artigo 218 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Elas variam de infração média com multa de R$ 130, 14 e 4 pontos na CNH (Carteira Nacional de Trânsito) para 20% acima da velocidade, de 20% a 50% a infração é grave e a multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH e ade 50% do limite a infração é gravíssima e multa de R$ 880,41, com sete pontos na CNH.
Em segundo lugar, o maior número de infrações é o avanço do sinal vermelho com 19.084 multas, infringindo o artigo 208 do CTB, tipifica como infração gravíssima com multa de R$ 293,47 e a soma de sete pontos na CNH e a terceira é de conversão à esquerda em local proibido pela a sinalização, o que infringe o artigo 207 do CTB e trata da infração classificada como infração grave, com penalidade de multa e adição de cinco pontos na CNH, gerando um custo de R$ 195,23.
Faixa dos ônibus
Na sequência acumulam ainda 7.767 multas motoristas que foram flagrados transitando na faixa exclusiva do transporte público e 700 que pararam sobre a faixa de pedestre na mudança de sinal. Outro dado que chama a atenção é que dezembro foi o mês em que os condutores mais cometeram infrações em 2025, com mais de 11.725 flagrantes, sendo que do total, 8.301 foram por excesso de velocidade.
De acordo com o gerente da Divisão de Trânsito da Transitar, Jorge Pinheiro, analisando os dados, o que chama a atenção é justamente o aumento de multas por excesso de velocidade, mas por outro lado, a queda de infrações por conversão à esquerda que era um problema bastante latente na cidade. “Esta é uma infração de risco, onde pode vir um veículo de um porte menor a colidir com outro que está trafegando na canaleta ali no momento, por isso, deve ser evitada”, disse ele.
Aferições
Pinheiro lembrou ainda que a Transitar mantêm sempre uma exigência da empresa que presta o serviço dos radares eletrônicos para realizar a aferição dos equipamentos, para identificar possíveis diferenças, como medida de garantir a precisão dos radares, todos regulamentados para o limite de 60 km/h. Nesta semana algumas aferições foram realizadas em radares diferentes, na Rua Antônio Kucinski, Rua Olindo Periolo, e na Rua Nereu Ramos com a Rua Fortaleza e no cruzamento da Rua Presidente Kennedy com a Rua Salgado Filho, e todos os radares estavam apontando exatidão.
A verificação consiste em testar a captação da velocidade. Ao final, é emitido um certificado de aferição, que precisa estar válido para cada infração registrada. Reclamações sobre os radares na cidade são comuns. Para que os equipamentos funcionem corretamente, é obrigatório que o órgão responsável pelo trânsito faça a aferição anualmente.
53 radares
Segundo Pinheiro a cidade conta com um total de 120 faixas fiscalizadas por 53 radares eletrônicos, locais estes que podem ser alterados de acordo com os estudos da autarquia que analisa mensalmente os índices, locais e principais causas de acidentes nos principais cruzamentos da cidade e vai fazendo as alterações conforme a necessidade e para atender as demandas que vão surgindo, tanto no centro quanto nos bairros.
A intenção é que os dispositivos eletrônicos sejam utilizados para manter e aumentar a segurança no trânsito, fazendo com que os motoristas respeitem os limites de velocidade e, assim, consigam evitar acidentes nas vias, já que muitas colisões e mortes acontecem por excesso de velocidade. “A intenção dos radares não é de multar, mas sim de aumentar a segurança de todos os atores do trânsito e que eles estão indicados e, além disso, a autarquia sempre promove uma série de ações de conscientização”, reforçou.
Operações
Ainda sobre o trânsito, o gerente relatou que a Transitar em parceria com a Polícia Militar está realizando operações de fiscalização para orientações em geral, inclusive de embriaguez ao volante que também é um problema recorrente na cidade. “A gente sempre orienta as pessoas, principalmente os condutores, que quando vão dirigir não conduz o seu veículo após ingestão de bebida alcoólica, ou seja, você vai sair, vai dar um passeio, pega lá um amigo, um companheiro que não ingeriu bebida alcoólica e passa o volante para ele e você vai embora sossegado”, falou.