Cascavel fecha 1º semestre com saldo positivo de mais de 4 mil empregos formais

Cascavel - Cascavel tem bons motivos para comemorar. Os dados mais recentes do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mostram que o município fechou o primeiro semestre de 2025 com saldo positivo de 4.081 empregos formais. No total, foram registradas 44.704 admissões e 40.623 desligamentos no período.

O setor de serviços foi o grande motor da geração de empregos, com saldo de 1.574 vagas criadas, seguido pelo comércio (872), indústria (760), construção civil (729) e agropecuária (146). Esses números confirmam a força do mercado local e a importância das ações voltadas a criar e aproximar as oportunidades da população.

Segundo o painel do Novo Caged, Cascavel tem uma média mensal de 123.022 trabalhadores com carteira assinada e um tempo médio de permanência no emprego de 14,8 meses. O destaque vai para o setor da construção civil, que, mesmo com um número menor de admissões, teve a maior variação relativa (9,68%), mostrando crescimento consistente no período.