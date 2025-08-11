Cascavel fecha 1º semestre com saldo positivo de mais de 4 mil empregos formais

Cascavel - Cascavel tem bons motivos para comemorar. Os dados mais recentes do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mostram que o município fechou o primeiro semestre de 2025 com saldo positivo de 4.081 empregos formais. No total, foram registradas 44.704 admissões e 40.623 desligamentos no período.
O setor de serviços foi o grande motor da geração de empregos, com saldo de 1.574 vagas criadas, seguido pelo comércio (872), indústria (760), construção civil (729) e agropecuária (146). Esses números confirmam a força do mercado local e a importância das ações voltadas a criar e aproximar as oportunidades da população.
Segundo o painel do Novo Caged, Cascavel tem uma média mensal de 123.022 trabalhadores com carteira assinada e um tempo médio de permanência no emprego de 14,8 meses. O destaque vai para o setor da construção civil, que, mesmo com um número menor de admissões, teve a maior variação relativa (9,68%), mostrando crescimento consistente no período.
Para quem ainda está em busca de recolocação no mercado, as boas notícias continuam. A Agência do Trabalhador de Cascavel está com cera de 1,3 mil vagas abertas nesta semana em diversas áreas. As oportunidades são voltadas para diferentes níveis de escolaridade e experiência, oferecendo chances reais para quem quer começar ou retomar sua trajetória profissional.
Os interessados podem conferir as vagas disponíveis diretamente na Agência do Trabalhador, localizada na Rua Paraná, 3648, com atendimento de segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h. Também é possível conferir as oportunidades pelo telefone (45) 3222-2284.
DADOS ESTADUAIS
O bom momento de Cascavel reflete uma tendência estadual. Em todo o Paraná, o saldo do primeiro semestre de 2025 também foi positivo. Ao todo 94.219 novos postos de trabalho foram criados no estado. No período, o Caged registrou 1.085.555 admissões e 991.336 desligamentos.
Assim como em Cascavel, o setor de serviços lidera com folga, com 50.434 empregos a mais, seguido pela indústria (21.610), comércio (10.902), construção (9.034) e agropecuária (2.219). O tempo médio de permanência no emprego no estado é de 16,5 meses, com número mensal de mais de 3,3 milhões de trabalhadores formalizados.
