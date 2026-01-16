Cascavel e Paraná - A semana foi movimentada no gabinete e nos canteiros de obras de Cascavel. Entre máquinas, estacas e tapumes, frentes avançam ao mesmo tempo — saúde, pavimentação e habitação — tentando equilibrar demandas antigas da cidade com prazos que nunca parecem curtos o suficiente.

Na área da saúde, a construção da nova Unidade de Saúde da Família do Lago Azul chegou à marca de 52% de execução. A estrutura promete ampliar o atendimento básico, com consultórios, salas de procedimentos e espaços adequados para equipes multiprofissionais. A obra segue dentro do cronograma previsto, segundo o município, e pretende desafogar outras unidades da região.

Enquanto isso, nos bairros Interlagos e Brasmadeira, o barulho agora é de patrolas e rolos compactadores. Começou a pavimentação asfáltica, incluindo drenagem e preparação das vias. A ideia é substituir trechos de terra e pavimento irregular por ruas estruturadas, melhorando a circulação de veículos e pedestres — especialmente em dias de chuva, quando a mobilidade costuma ser um desafio nesses bairros.