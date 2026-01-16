Cascavel e Paraná - A semana foi movimentada no gabinete e nos canteiros de obras de Cascavel. Entre máquinas, estacas e tapumes, frentes avançam ao mesmo tempo — saúde, pavimentação e habitação — tentando equilibrar demandas antigas da cidade com prazos que nunca parecem curtos o suficiente.
Na área da saúde, a construção da nova Unidade de Saúde da Família do Lago Azul chegou à marca de 52% de execução. A estrutura promete ampliar o atendimento básico, com consultórios, salas de procedimentos e espaços adequados para equipes multiprofissionais. A obra segue dentro do cronograma previsto, segundo o município, e pretende desafogar outras unidades da região.
Enquanto isso, nos bairros Interlagos e Brasmadeira, o barulho agora é de patrolas e rolos compactadores. Começou a pavimentação asfáltica, incluindo drenagem e preparação das vias. A ideia é substituir trechos de terra e pavimento irregular por ruas estruturadas, melhorando a circulação de veículos e pedestres — especialmente em dias de chuva, quando a mobilidade costuma ser um desafio nesses bairros.
Lar, doce lar
Na habitação, a Cohavel vive uma fase de produção intensa. Atualmente, há cerca de 700 unidades em construção espalhadas por diferentes regiões da cidade, dentro de programas como Minha Casa Minha Vida e Pró-Moradia. São obras em bairros como Favo de Mel, Quatro Estações, Siena, Jaborá e Alvorada, todas acompanhadas por equipes técnicas que monitoram ritmo e qualidade.
E não para por aí: mais de 800 novas moradias já estão em fase de contratação, prestes a entrar no mapa de obras da companhia. Somados, os números indicam um ciclo contínuo no setor habitacional, que tenta reduzir o déficit e oferecer acesso mais amplo à casa própria.
Entre tijolos, concreto e promessas, Cascavel segue se transformando. Em alguns pontos a mudança já é visível; em outros, ainda é preciso paciência para esperar a poeira baixar — literalmente.