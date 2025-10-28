Cascavel e Paraná - O Cemitério Central de Cascavel já iniciou a programação religiosa em homenagem ao Dia de Finados. Até sábado (1º), estão sendo celebradas missas diárias às 6h30 e às 19h, conduzidas por diferentes paróquias da cidade. As celebrações têm o objetivo de prestar homenagens aos entes falecidos e confortar as famílias.
A Acesc (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel) também divulgou a programação oficial dos cemitérios para o feriado de domingo, 2 de novembro, quando serão celebradas sete missas nos cemitérios urbanos do município.
Programação – Dia de Finados (2 de novembro)
Cemitério Central
- 1ª Missa: 7h – Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio
- 2ª Missa: 9h – Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio
- 3ª Missa: 16h – Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio
Cemitério São Luiz
- 1ª Missa: 9h – Paróquia São Cristóvão
- 2ª Missa: 17h – Paróquia São Cristóvão
Cemitério Cristo Redentor
- Missa: 9h – Paróquia São Francisco de Assis
Cemitério Jardim da Saudade
- Missa: 16h – Paróquia São Francisco de Assis
A data, marcada por lembranças, orações e homenagens, deve movimentar os cemitérios urbanos e rurais de Cascavel. No feriado, os cemitérios estarão abertos das 8h às 17h, com equipes da Acesc à disposição dos visitantes para orientações sobre localização de jazigos, horários e locais das celebrações.
Cascavel possui quatro cemitérios públicos urbanos — Central, São Luiz (São Cristóvão), Jardim da Saudade e Cristo Redentor (Guarujá) — além do cemitério particular Jardins de Cascavel, no bairro Siena. Na zona rural, há 24 cemitérios comunitários, todos com manutenção periódica.
Preparações e Manutenção
Neste período que antecede o feriado, estão autorizadas limpezas leves, como varrição, pintura e substituição de flores e arranjos. Desde o início de outubro, as equipes da Acesc intensificaram os trabalhos de limpeza, revitalização e pequenos reparos, em preparação para o grande fluxo de visitantes.
Devido às obras de ampliação dos jazigos subterrâneos, as missas do Cemitério Central neste ano serão realizadas em frente ao portão principal. As celebrações devem reunir centenas de fiéis.
Programação das Novenas – Cemitério Central
As novenas preparatórias seguem até sábado (1º), com duas missas diárias (6h30 e 19h).
Programação das Novenas
Dia 28/10
- 6h30 – Paróquia Nossa Senhora de Fátima
- 19h – Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio
Dia 29/10
- 6h30 – Paróquia Perpétuo Socorro
- 19h – Paróquia Perpétuo Socorro
Dia 30/10
- 6h30 – Paróquia Perpétuo Socorro
- 19h – Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio
Dia 31/10
- 6h30 – Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio
- 19h – Seminário Propedêutico (Bairro Canadá)
Dia 01/11
- 6h30 – Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio
- 19h – Paróquia São João Batista
