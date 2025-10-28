Cascavel e Paraná - O Cemitério Central de Cascavel já iniciou a programação religiosa em homenagem ao Dia de Finados. Até sábado (1º), estão sendo celebradas missas diárias às 6h30 e às 19h, conduzidas por diferentes paróquias da cidade. As celebrações têm o objetivo de prestar homenagens aos entes falecidos e confortar as famílias.

A Acesc (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel) também divulgou a programação oficial dos cemitérios para o feriado de domingo, 2 de novembro, quando serão celebradas sete missas nos cemitérios urbanos do município.

Programação – Dia de Finados (2 de novembro)

Cemitério Central

1ª Missa: 7h – Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio

2ª Missa: 9h – Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio

3ª Missa: 16h – Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio

Cemitério São Luiz

1ª Missa: 9h – Paróquia São Cristóvão

2ª Missa: 17h – Paróquia São Cristóvão

Cemitério Cristo Redentor

Missa: 9h – Paróquia São Francisco de Assis

Cemitério Jardim da Saudade

Missa: 16h – Paróquia São Francisco de Assis

A data, marcada por lembranças, orações e homenagens, deve movimentar os cemitérios urbanos e rurais de Cascavel. No feriado, os cemitérios estarão abertos das 8h às 17h, com equipes da Acesc à disposição dos visitantes para orientações sobre localização de jazigos, horários e locais das celebrações.

Cascavel possui quatro cemitérios públicos urbanos — Central, São Luiz (São Cristóvão), Jardim da Saudade e Cristo Redentor (Guarujá) — além do cemitério particular Jardins de Cascavel, no bairro Siena. Na zona rural, há 24 cemitérios comunitários, todos com manutenção periódica.

Preparações e Manutenção

Neste período que antecede o feriado, estão autorizadas limpezas leves, como varrição, pintura e substituição de flores e arranjos. Desde o início de outubro, as equipes da Acesc intensificaram os trabalhos de limpeza, revitalização e pequenos reparos, em preparação para o grande fluxo de visitantes.