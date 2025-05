Cascavel debate o futuro com novo Centro de Convenções e avanço no Anel de Integração

O município de Cascavel deu mais um passo rumo ao futuro com o avanço de dois projetos importantes para o progresso da cidade: o Centro de Convenções e o Contorno Norte; agora oficialmente chamado de Anel de Integração. As propostas foram apresentadas ontem (30), durante reunião da Codesc (Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel), que reuniu mais de 70 representantes da sociedade civil, lideranças políticas e empresariais, além de integrantes do Governo do Estado, na Acic.

O prefeito Renato Silva celebrou o esforço conjunto entre o setor público e a iniciativa privada para tornar realidade o Centro de Eventos. Segundo ele, a definição do terreno será feita em breve. “Faço questão de ver a olho nu aquele modelo antigo, andar, pisar. Nós vamos definir o local, mas a construção já é uma realidade. Vamos trabalhar para que isso aconteça”, observa.

O projeto do novo Centro de Convenções prevê uma estrutura moderna, com múltiplos ambientes modulares e espaço para congressos e convenções de grande porte. O secretário de Obras de Cascavel, Sandro Camilo Rocha Rancy, detalhou algumas das inovações pensadas para o espaço: “Um grande auditório, salas temáticas e áreas versáteis que podem gerar negócios e também entretenimento para toda a população de Cascavel e região. Agora temos aí algumas opções de espaços. Vamos analisar tanto o contexto econômico quanto viário para tomar uma decisão”, conta.

Segundo a Codesc, o empreendimento já conta com recursos viabilizados, por meio de articulação com o Governo do Estado e apoio de parlamentares em âmbito federal.

Mobilidade urbana

Além do novo Centro de Convenções, a mobilidade urbana também está no foco das ações estratégicas de longo prazo em Cascavel. Com a união dos contornos Norte e Sul, o agora chamado Anel de Integração, o governo municipal pretende facilitar o transporte de cargas, reduzir o número de caminhões nas vias urbanas e tornar o trânsito mais fluido para motoristas e mais seguro para pedestres.