Cascavel e Paraná - A cidade que cresce a cada dia, com um povo hospitaleiro, acolhedor e trabalhador, comemora nesta sexta-feira, dia 14 de novembro, os seus 74 anos de emancipação política. Para celebrar a data, uma programação extensa foi organizada nos mais diferentes estilos, para comemorar o aniversário da Capital do Oeste, que já ultrapassa os seus 360 mil habitantes, sendo referência no agronegócio, educação, indústria e é um polo na área da saúde.

Para que a população tenha acesso à festança nesta sexta-feira (14), feriado municipal, durante todo o dia, haverá transporte público gratuito, assim como no programa Domingo Passe Livre, ou seja, durante todo o dia ninguém vai pagar para andar de ônibus. Quem tiver o cartão ValeSim passará pela catraca normalmente, mas a tarifa não será debitada dos créditos. Já para os que não têm o cartão, poderão usar o transporte também, só precisará solicitar ao motorista o acesso pela porta traseira.

Cascavel Run

A programação começa cedo, às 7h04, com a largada oficial da Corrida de Rua Cascavel Run 74 Anos, que une esporte, saúde e solidariedade com a presença do seu mascote, uma cobra Cascavel, fez a alegria dos esportistas. O horário da largada marcado para as 7h04 é em alusão à idade do Município, que terá percurso pela Avenida Brasil até o Bairro Pacaembu e retorno ao Paço Municipal, com percursos de 3, 7 e 14 km, passando pela Avenida Brasil e retornando ao Paço Municipal. A partir das 6h30, inicia o cerimonial.

O evento está sendo organizado pela Semel (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer) e deve reunir mais de 2,5 mil participantes, além de ter um propósito social: cada inscrito doa 1 kg de ração para pets que será destinado ao Banco de Ração Municipal. Os kits da corrida foram entregues durante a semana e contém a camiseta oficial, os numerais da prova e carbogel.

Foto: Secom

Almoço dos Pioneiros

Tradicional evento na cidade ocorre mais um ano na programação do aniversário. O Almoço dos Pioneiros deve reunir cerca de 800 pessoas no Clube Tuiuti, a partir das 10h30. A celebração, que já está em sua 31ª edição, é reservada aos pioneiros cadastrados, cidadãos que chegaram a Cascavel até 1960, e seus acompanhantes, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura.



O Almoço dos Pioneiros é uma das ações mais tradicionais dentro da programação do aniversário de Cascavel, já que é um momento marcado por reencontros, histórias e gratidão a quem ajudou a construir as bases da nossa cidade. Neste ano, o almoço será acompanhado de uma programação artística especial, com o projeto Violeiros e Sanfoneiros 60+, que celebra a música sertaneja raiz e valoriza as gerações de artistas locais. Também haverá uma exposição de fotos digitais do Museu da Imagem e do Som, com registros de pioneiros e de pontos históricos de Cascavel.

Foto: Secom

Corte do bolo

Na parte da tarde, a partir das 17h, em frente à Prefeitura de Cascavel será realizado o corte do bolo gigante de aniversário, preparado pelo Rotary Club de Cascavel Leste, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura. O bolo terá cerca de uma tonelada quando pronto, com massa de pão de ló, recheio de doce de leite e cobertura de glacê, e será distribuído gratuitamente à comunidade. A cada ano, a produção do bolo envolve dezenas de voluntários, mantendo viva uma das tradições mais queridas dos cascavelenses.

A massa é de pão de ló, a cobertura de glacê e o recheio de doce de leite. Uma verdadeira delícia para agradar o paladar dos munícipes e manter viva a tradição do corte do bolo em comunidade. Na receita, serão utilizados 200 quilos de farinha de trigo, 90 litros de água, 168 quilos de açúcar, 298 dúzias de ovos, 21 quilos de emulsificante, 9,5 quilos de fermento, 30 litros de guaraná para umedecer a massa e 120 quilos de recheio – doce de leite. Ao passo que as massas vão ficando prontas, elas são armazenadas dentro do caminhão frigorífico cedido pela Prefeitura. No dia do evento, os voluntários chegam mais cedo e finalizam o bolo, até a chegada da comunidade.