Cascavel e Paraná - A cidade que cresce a cada dia, com um povo hospitaleiro, acolhedor e trabalhador, comemora nesta sexta-feira, dia 14 de novembro, os seus 74 anos de emancipação política. Para celebrar a data, uma programação extensa foi organizada nos mais diferentes estilos, para comemorar o aniversário da Capital do Oeste, que já ultrapassa os seus 360 mil habitantes, sendo referência no agronegócio, educação, indústria e é um polo na área da saúde.
Para que a população tenha acesso à festança nesta sexta-feira (14), feriado municipal, durante todo o dia, haverá transporte público gratuito, assim como no programa Domingo Passe Livre, ou seja, durante todo o dia ninguém vai pagar para andar de ônibus. Quem tiver o cartão ValeSim passará pela catraca normalmente, mas a tarifa não será debitada dos créditos. Já para os que não têm o cartão, poderão usar o transporte também, só precisará solicitar ao motorista o acesso pela porta traseira.
Cascavel Run
A programação começa cedo, às 7h04, com a largada oficial da Corrida de Rua Cascavel Run 74 Anos, que une esporte, saúde e solidariedade com a presença do seu mascote, uma cobra Cascavel, fez a alegria dos esportistas. O horário da largada marcado para as 7h04 é em alusão à idade do Município, que terá percurso pela Avenida Brasil até o Bairro Pacaembu e retorno ao Paço Municipal, com percursos de 3, 7 e 14 km, passando pela Avenida Brasil e retornando ao Paço Municipal. A partir das 6h30, inicia o cerimonial.
O evento está sendo organizado pela Semel (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer) e deve reunir mais de 2,5 mil participantes, além de ter um propósito social: cada inscrito doa 1 kg de ração para pets que será destinado ao Banco de Ração Municipal. Os kits da corrida foram entregues durante a semana e contém a camiseta oficial, os numerais da prova e carbogel.
Almoço dos Pioneiros
Tradicional evento na cidade ocorre mais um ano na programação do aniversário. O Almoço dos Pioneiros deve reunir cerca de 800 pessoas no Clube Tuiuti, a partir das 10h30. A celebração, que já está em sua 31ª edição, é reservada aos pioneiros cadastrados, cidadãos que chegaram a Cascavel até 1960, e seus acompanhantes, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura.
O Almoço dos Pioneiros é uma das ações mais tradicionais dentro da programação do aniversário de Cascavel, já que é um momento marcado por reencontros, histórias e gratidão a quem ajudou a construir as bases da nossa cidade. Neste ano, o almoço será acompanhado de uma programação artística especial, com o projeto Violeiros e Sanfoneiros 60+, que celebra a música sertaneja raiz e valoriza as gerações de artistas locais. Também haverá uma exposição de fotos digitais do Museu da Imagem e do Som, com registros de pioneiros e de pontos históricos de Cascavel.
Corte do bolo
Na parte da tarde, a partir das 17h, em frente à Prefeitura de Cascavel será realizado o corte do bolo gigante de aniversário, preparado pelo Rotary Club de Cascavel Leste, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura. O bolo terá cerca de uma tonelada quando pronto, com massa de pão de ló, recheio de doce de leite e cobertura de glacê, e será distribuído gratuitamente à comunidade. A cada ano, a produção do bolo envolve dezenas de voluntários, mantendo viva uma das tradições mais queridas dos cascavelenses.
A massa é de pão de ló, a cobertura de glacê e o recheio de doce de leite. Uma verdadeira delícia para agradar o paladar dos munícipes e manter viva a tradição do corte do bolo em comunidade. Na receita, serão utilizados 200 quilos de farinha de trigo, 90 litros de água, 168 quilos de açúcar, 298 dúzias de ovos, 21 quilos de emulsificante, 9,5 quilos de fermento, 30 litros de guaraná para umedecer a massa e 120 quilos de recheio – doce de leite. Ao passo que as massas vão ficando prontas, elas são armazenadas dentro do caminhão frigorífico cedido pela Prefeitura. No dia do evento, os voluntários chegam mais cedo e finalizam o bolo, até a chegada da comunidade.
Papai Noel
A recepção musical começa às 18h30, e às 19h sobe ao palco o cantor cascavelense Eros Dellavega para um momento especial: ele vai apresentar duas músicas, incluindo uma composição inédita em homenagem à cidade de Cascavel. Logo depois, a festa continua com a energia contagiante da dupla Barreto & Campo Grande, trazendo um repertório com clássicos e sucessos do sertanejo.
Às 20h, acontece o cerimonial oficial com as autoridades, seguido da chegada do Papai Noel e do acendimento oficial das luzes de Natal, que marcam a abertura do Natal de Luz e Paz 2025. Logo após, um show de fogos de artifício completa a comemoração. Para encerrar a noite, às 21h30, tem show da dupla cascavelense Everton & Alex.
Uma das novidades deste ano é que o parquinho de diversões instalado em frente à Prefeitura funcionará gratuitamente nesta sexta-feira (14), das 20h30 à meia-noite.
Famílias e crianças poderão aproveitar a roda-gigante e brinquedos infláveis, sem nenhum custo. O parquinho ficará instalado no local até fevereiro, mas nos demais dias, terá cobrança.
No sábado (15), abre as portas a Casinha do Papai Noel, localizada no canteiro central da Avenida Brasil. O espaço climatizado e decorado ficará aberto até o dia 24 de dezembro, recebendo famílias de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h; aos sábados, das 14h às 23h; e aos domingos, das 15h às 22h. Na véspera de Natal, o atendimento será das 10h às 14h, marcando o encerramento da temporada.
Em um gesto de carinho e inclusão, haverá um atendimento exclusivo para autistas e suas famílias no dia 14 de dezembro, das 8h30 às 12h, garantindo um ambiente mais tranquilo e adaptado para que todos possam viver a experiência natalina. Localizada no Canteiro Central da Avenida Brasil, a casinha é totalmente climatizada e com 6,60m x 5,60m. A estrutura foi cuidadosamente preparada para receber o bom velhinho e acolher as famílias em um ambiente aconchegante, cheio de magia e emoção.
Pizza adiada
A Pizza Gigante de 74 metros, em comemoração aos 74 anos de Cascavel, que aconteceria neste domingo (16), foi adiada. O evento acontecerá no próximo domingo (23), mantendo a mesma programação, com distribuição de senhas a partir das 9h e o início da distribuição da pizza às 10h30, na Rua Erechim, nº 1015, em frente à Rib Gastronomia, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível. Serão 1.500 porções, e a expectativa é arrecadar mais de 10 toneladas de alimentos, que serão destinados a Rio Bonito do Iguaçu, município atingido por um tornado no último fim de semana.
A Transitar informa ainda que, para a realização do evento, a Rua Erechim ficará interditada entre as ruas Olavo Bilac e Vicente Machado, das 7h às 13h, no dia 23 de novembro. O evento é promovido pela iniciativa privada, com apoio da Prefeitura de Cascavel, da Secretaria de Cultura e dos órgãos de segurança.