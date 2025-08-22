Cascavel: Cidade das cobras… ou das onças?

Cascavel - Se alguém ainda tinha dúvida sobre o apelido da cidade, os últimos dias colocaram uma pulga — ou melhor, uma onça — atrás da orelha de muita gente. A terra das cobras (que acabava gerando piadas sobre a ‘sogra’) agora virou também a “Cidade das Onças” – e as mesmas piadas continuam, afinal… Sete anos depois do episódio da onça que foi dar uma voltinha no Lago Municipal (deixando o parque interditado por dias) e conhecer a Rua do Rosário, um(a) novo(a) visitante de quatro patas resolveu passear tranquilamente pela cidade, desta vez aproveitando a madrugada para conhece as instalações (vazias) da Apae.

O novo capítulo começou logo cedo, na segunda-feira (18). Depois de um fim de semana inteiro de buscas na mata, o bicho resolveu escolher, com muito bom gosto, um ponto de descanso: a sede da Apae de Cascavel. Câmeras de segurança registraram a onça-parda chegando às 4h da manhã, como se estivesse procurando o café mais cedo.

Como faz todos os dias, o caseiro da Apae de Cascavel por mais de 20 anos, Miguel Cardoso Piana, acordou cedo, pegou o molho de chaves para abrir as portas da instituição para receber os alunos. Por volta da 6h30, ele abriu o refeitório e se dirigiu para outra porta, que dá acesso ao setor administrativo. Distraído com as chaves, Miguel não percebeu a presença da onça-parda que descansava a meio metro dele.

Ao fazer barulho para abrir a porta, a onça e o caseiro se assustaram e o felino correu em direção à parte detrás da Apae, onde ficam o ginásio de esportes, o setor de Equoterapia e a sala de atividades voltadas às mães dos alunos. Por sorte, ninguém estava na escola, nem mesmo os alunos que costumam chegar a partir das 7h da manhã. “O susto foi grande. Ainda bem que ela estava mais apavorada do que eu”, disse Miguel ao Hoje Express, dois dias depois do acontecido.

A gerente da Apae, Ellen Aquino, acionou rapidamente o Corpo de Bombeiros e o IAT (Instituto Água e Terra). As equipes vasculharam o espaço, mas a hóspede selvagem já havia partido.

Rastros felinos por toda parte

Antes mesmo do flagrante na Apae, moradores já tinham avistado o bicho. No Loteamento Tropical 2, às 2h30 da madrugada, um trabalhador a caminho do serviço filmou a onça como quem registra uma cena rara para mostrar depois: “Olha aí, Cascavel, não é só cobra, não!”.

Pouco depois, câmeras na Rua São José captaram o felino desfilando pela calçada, como quem sabe que está sendo filmada. Relatos surgiram de todos os lados: gente jurando que já viu a onça na região da FAG meses atrás; moradores do Barro Preto dizendo que animais foram atacados; um caseiro afirmando que perdeu cinco porcos em 30 dias e encontrou pegadas suspeitas no quintal.

A tensão e a cobrança, principalmente dos moradores da região do Bairro Tropical, as equipes do IAT e do Zoológico Municipal de Cascavel entraram em ação. Equipes foram a campo com dardos tranquilizantes prontos para uso, enquanto o helicóptero Falcão da PM sobrevoava a área com câmera infravermelho. O saldo? Capivaras, quatis e gambás apareceram no radar — mas a estrela da semana não. Uma imagem aérea até mostrou um bicho correndo na mata, mas era só uma capivara apressada fugindo da confusão.

Para reforçar o monitoramento, instalaram armadilhas fotográficas e distribuíram cartilhas explicando como agir se a onça aparecer de novo: nada de correr atrás para selfie, nada de jogar pedras ou tentar virar “domador”.