Cascavel completa 74 anos nesta sexta-feira (14 de novembro) e a Prefeitura preparou uma programação diversificada, com atividades esportivas, culturais e solidárias que seguem até domingo (16). Para que todos possam participar, o transporte coletivo será gratuito durante todo o dia, nos mesmos moldes do programa Domingo Passe Livre.
A celebração também marca a abertura do Natal de Luz e Paz 2025, reforçando o sentimento de pertencimento e orgulho por uma cidade que segue crescendo e se desenvolvendo.
14 de novembro — Um dia de festa
Corrida Cascavel Run 74 Anos
As comemorações começam cedo, às 7h04, com a largada oficial da Corrida de Rua Cascavel Run 74 Anos, na Praça da Bíblia. O evento, promovido pela Semel (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer), deve reunir mais de 2,5 mil corredores, com percursos de 3, 7 e 14 km.
Além de incentivar o esporte e a saúde, a corrida tem um caráter solidário: cada inscrito doa 1 kg de ração para o Banco de Ração Municipal. O cerimonial de abertura começa às 6h30.
Almoço dos Pioneiros
A tradicional confraternização dos pioneiros será realizada no Clube Tuiuti, a partir das 10h30.
Em sua 31ª edição, o Almoço dos Pioneiros reunirá cerca de 800 pessoas, entre os primeiros moradores de Cascavel (chegados até 1960) e seus familiares.
Organizado pela Secretaria de Cultura, o encontro é um momento de reencontros, histórias e homenagens a quem ajudou a construir as bases da cidade.
Corte do bolo gigante
Às 17h, em frente à Prefeitura, será realizado o tradicional corte do bolo de aniversário, preparado pelo Rotary Club de Cascavel Leste, com apoio da Secretaria de Cultura.
O bolo, com cerca de uma tonelada, será feito com massa de pão de ló, recheio de doce de leite e cobertura de glacê, e distribuído gratuitamente à população.
A produção mobiliza dezenas de voluntários todos os anos e é uma das tradições mais queridas dos cascavelenses.
Noite Mágica
A partir das 18h30, o público poderá acompanhar uma série de atrações musicais em frente à Prefeitura.
O cantor Eros Dellavega sobe ao palco às 19h, com uma apresentação especial que inclui música inédita em homenagem a Cascavel.
Na sequência, a dupla Barreto & Campo Grande anima o público com sucessos do sertanejo.
O cerimonial oficial com as autoridades acontece às 20h, seguido da chegada do Papai Noel e do acendimento das luzes de Natal, abrindo oficialmente o Natal de Luz e Paz 2025. Um show de fogos encerra o momento.
Para fechar a noite, às 21h30, sobe ao palco a dupla cascavelense Everton & Alex.
Parquinho gratuito
O parquinho de diversões, montado em frente à Prefeitura, funcionará gratuitamente na sexta-feira (14), das 20h30 à meia-noite.
Famílias e crianças poderão aproveitar brinquedos como roda-gigante e infláveis sem custo. O parque permanecerá no local até janeiro, garantindo diversão durante todo o fim de ano.
15 de novembro — Abertura da Casinha do Papai Noel
No sábado (15), será inaugurada a Casinha do Papai Noel, instalada no canteiro central da Avenida Brasil.
O espaço climatizado e decorado ficará aberto até 24 de dezembro, com horários de visitação:
- Segunda a sexta: das 18h às 22h
- Sábados: das 14h às 23h
- Domingos: das 15h às 22h
Na véspera de Natal (24/12), o atendimento será das 10h às 14h.
No dia 14 de dezembro, haverá um atendimento exclusivo para autistas e suas famílias, das 8h30 às 12h, com ambiente adaptado e mais tranquilo.
16 de novembro — A maior pizza do Brasil
No domingo (16), a festa continua com um evento inédito: a produção da maior pizza do Brasil, com 74 metros de comprimento.
A distribuição será feita gratuitamente em frente à Rib Gastronomia (Rua Erechim, 1015), a partir das 10h30, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.
Serão entregues 1.500 porções, e a expectativa é arrecadar mais de 10 toneladas de alimentos, que serão destinados às famílias de Rio Bonito do Iguaçu, município atingido por um tornado no último fim de semana.
A ação é promovida pela iniciativa privada, com apoio da Prefeitura de Cascavel, da Secretaria de Cultura e dos órgãos de segurança.
Para segurança dos participantes, a Rua Erechim estará fechada entre as ruas Olavo Bilac e Vicente Machado, das 7h às 13h.
Fonte: Secom