Cascavel completa 74 anos nesta sexta-feira (14 de novembro) e a Prefeitura preparou uma programação diversificada, com atividades esportivas, culturais e solidárias que seguem até domingo (16). Para que todos possam participar, o transporte coletivo será gratuito durante todo o dia, nos mesmos moldes do programa Domingo Passe Livre.

A celebração também marca a abertura do Natal de Luz e Paz 2025, reforçando o sentimento de pertencimento e orgulho por uma cidade que segue crescendo e se desenvolvendo.

14 de novembro — Um dia de festa

Corrida Cascavel Run 74 Anos

As comemorações começam cedo, às 7h04, com a largada oficial da Corrida de Rua Cascavel Run 74 Anos, na Praça da Bíblia. O evento, promovido pela Semel (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer), deve reunir mais de 2,5 mil corredores, com percursos de 3, 7 e 14 km.

Além de incentivar o esporte e a saúde, a corrida tem um caráter solidário: cada inscrito doa 1 kg de ração para o Banco de Ração Municipal. O cerimonial de abertura começa às 6h30.

Almoço dos Pioneiros

A tradicional confraternização dos pioneiros será realizada no Clube Tuiuti, a partir das 10h30.

Em sua 31ª edição, o Almoço dos Pioneiros reunirá cerca de 800 pessoas, entre os primeiros moradores de Cascavel (chegados até 1960) e seus familiares.

Organizado pela Secretaria de Cultura, o encontro é um momento de reencontros, histórias e homenagens a quem ajudou a construir as bases da cidade.

Corte do bolo gigante

Às 17h, em frente à Prefeitura, será realizado o tradicional corte do bolo de aniversário, preparado pelo Rotary Club de Cascavel Leste, com apoio da Secretaria de Cultura.

O bolo, com cerca de uma tonelada, será feito com massa de pão de ló, recheio de doce de leite e cobertura de glacê, e distribuído gratuitamente à população.

A produção mobiliza dezenas de voluntários todos os anos e é uma das tradições mais queridas dos cascavelenses.

Noite Mágica

A partir das 18h30, o público poderá acompanhar uma série de atrações musicais em frente à Prefeitura.

O cantor Eros Dellavega sobe ao palco às 19h, com uma apresentação especial que inclui música inédita em homenagem a Cascavel.

Na sequência, a dupla Barreto & Campo Grande anima o público com sucessos do sertanejo.