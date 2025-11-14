Cascavel e Paraná - A manhã desta sexta-feira (14) entrou para a história do esporte cascavelense. A Corrida Cascavel Run – 74 Anos abriu oficialmente a programação de aniversário da cidade e já se consolida como a maior corrida de rua do Município. Cerca de 2,5 mil corredores e caminhantes coloriram as ruas em uma celebração de saúde, solidariedade e amor por Cascavel.

Promovido pela Prefeitura, por meio da Semel (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer), o evento contou com percursos de 3 km, 7,4 km e 14 km, além da corrida kids. A concentração começou por volta das 6h, na Praça da Bíblia, onde o público acompanhou o cerimonial de abertura ao som do hino de Cascavel e mensagens de incentivo. Às 7h04 — número que simboliza a idade da cidade — foi dada a largada.

O prefeito Renato Silva, que participou como corredor, destacou o significado da ação. “São 74 anos de Cascavel e uma linda festa com essa grande corrida. Participar do esporte e interagir com a sociedade são formas de viver saudável e feliz. Cascavel completa 74 anos, a minha idade. Estou muito feliz como prefeito e cidadão.”

O trajeto seguiu pela Avenida Brasil até o bairro Pacaembu, retornando ao Paço Municipal, com pontos de hidratação ao longo do caminho. Na chegada, o sentimento era de orgulho e emoção.