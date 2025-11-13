Cascavel e Paraná - A cidade de Cascavel completa 74 anos nesta sexta-feira, 14 de novembro, e a data será marcada por uma programação repleta de atrações para toda a comunidade.
Para que todos possam participar das atividades, o transporte coletivo será gratuito durante todo o dia.
Como vai funcionar:
- Quem possui o cartão ValeSim poderá passar normalmente pela catraca — a tarifa não será debitada dos créditos.
- Já quem não possui o cartão poderá embarcar pela porta traseira, bastando solicitar ao motorista.
PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO
7h04 – Corrida Cascavel Run | Largada na Praça da Bíblia
10h30 – Recepção e Almoço dos Pioneiros | Clube Tuiuti
17h00 – Corte do Bolo de Aniversário | Em frente à Prefeitura
18h30 – Show de Aniversário e Abertura do Natal | Em frente à Prefeitura
Informações: Secom