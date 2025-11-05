Cascavel e Paraná - A valorização do feijão brasileiro e o papel das leguminosas na alimentação saudável ganharão destaque durante o Pulses Day, que ocorre no próximo dia 11 de novembro, das 8h às 12h, na Fazenda Escola da Univel, em Cascavel. O evento será um dia de campo voltado à apresentação de novas cultivares de feijão desenvolvidas pela Embrapa, IAC e IDR-Paraná, além da introdução de novas culturas como arroz, mungo e painço.
A programação também contará com debates sobre inovação e sustentabilidade, reunindo produtores, pesquisadores, estudantes e representantes do agronegócio. O objetivo é apresentar novas tecnologias capazes de transformar os desafios do campo em oportunidades e ampliar o conhecimento técnico dos participantes.
A realização é conjunta entre Sementes Cittolin, Ibrafe, Embrapa, IAC, IDR-Paraná e Univel, com apoio de empresas e instituições do setor, entre elas OpenAgro, Alltech Crop Science, AG Croppers, Síntese, Spraytec, Rudan Agropecuária e BASF.
Além das atividades no campo, o Auditório da Univel sediará, ao longo da tarde, uma programação técnica e cultural voltada à integração entre a produção agrícola, a comunicação e a gastronomia.
PROGRAMAÇÃO
As atividades começam às 15h, com as inscrições, seguidas da abertura oficial às 16h. Às 17h, o tema “Irrigação – Como a tecnologia impacta o Paraná?” abre a rodada de palestras, seguido de “Feijões: Perspectivas Nacionais e Internacionais”, apresentada por Marcelo Eduardo Lüders, presidente do Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses (Ibrafe).
Após um intervalo para networking e coffee break, às 18h30 Lüders retorna ao palco com a palestra “Comida de Verdade: O Brasil no Prato”, uma abertura inspiracional que propõe uma reflexão sobre o papel do feijão e dos pulses na alimentação saudável e sustentável. O conteúdo abordará desde a força produtiva do Brasil até o desafio de ampliar o consumo interno, reforçando a importância do tradicional “prato feito” como símbolo de identidade nacional e destacando o movimento Viva Feijão, que combate o avanço dos ultraprocessados.
Às 19h, a jornalista Juliana Pertille conduz o Painel Integrado “Da Lavoura à Comunicação: Como Contar Histórias que Alimentam”, com participação de quatro alunos. O painel discutirá a conexão entre o campo e a cidade por meio do alimento, a sustentabilidade e o papel da comunicação como ferramenta de mudança de comportamento alimentar, incentivando os jovens a atuarem como embaixadores da comida de verdade.
Encerrando a programação, das 19h40 às 20h30, o público participará da Experiência Sensorial “O Sabor do Brasil em Cada Grão”, conduzida pela chef Gabriela, do curso de Gastronomia da Univel. A atividade incluirá uma degustação guiada de pratos elaborados com diferentes tipos de feijão – carioca, preto, mungo e rajado – acompanhada de breves histórias sobre a origem e o valor nutricional de cada variedade. A proposta é criar uma conexão emocional com o alimento, estimulando o senso de pertencimento e a curiosidade sobre os pulses brasileiros.
SÍMBOLO NACIONAL
Com uma combinação de ciência, tecnologia e cultura alimentar, o Pulses Day pretende fortalecer o vínculo entre o campo e a mesa, destacando o papel do feijão não apenas como produto agrícola, mas como símbolo da identidade nacional e da alimentação saudável no Brasil.
O Pulse Day Cascavel, evento que será realizado na próxima terça-feira (11), chega com uma proposta ousada: unir ciência, gastronomia e comunicação para transformar o cenário do consumo de feijão no Brasil. A iniciativa quer mostrar que a solução vai além do debate — é hora de agir com atitudes concretas e coordenadas entre campo, mesa e sociedade.
Durante a manhã, o Dia de Campo acontece na Fazenda Escola, com foco total em tecnologia a céu aberto. A programação inclui a apresentação de novas cultivares de feijão, demonstrações de manejo e irrigação e soluções para aumentar a produtividade com qualidade. “A ciência já mostrou que sabemos como fazer no campo. Agora, precisamos que isso chegue à mesa das pessoas”, resume Marcelo Eduardo Lüders, presidente do Ibrafe.
À tarde e à noite, a proposta se transforma em mobilização prática. Um dos momentos mais aguardados será conduzido pela chef Gabriela Carvalho, reconhecida nacionalmente e integrante da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança. Ela ministrará uma capacitação voltada a merendeiras e profissionais de restaurantes, apresentando novas formas de preparar o feijão e torná-lo mais atrativo para crianças e adolescentes. O objetivo é o de ampliar o repertório de receitas e criar vínculo afetivo e cultural com o alimento. “É uma formação simples, aplicável e com impacto direto no prato de milhares de alunos”, destaca Lüders.
As “Histórias que alimentam”
Outro ponto alto da programação será o painel “Como contar histórias que alimentam”, mediado por uma apresentadora e influenciadora digital com mais de 100 mil seguidores. A proposta é discutir o papel das narrativas e do marketing na valorização do feijão e na reconstrução da ligação afetiva do brasileiro com o tradicional prato feito. “O feijão faz parte da nossa identidade. Precisamos contar essa história do jeito certo para inspirar o consumo”, defende o presidente do Ibrafe.
O evento também será um espaço de networking e articulação estratégica, reunindo produtores, técnicos, professores, estudantes, representantes da indústria e do varejo — profissionais que podem colaborar para destravar soluções de curto prazo para o setor. Em paralelo, está prevista uma reunião com autoridades da região, com foco em iniciar um plano de ação estadual voltado à retomada do consumo de feijão no Paraná. A proposta inclui ações integradas de comunicação, educação alimentar, merenda escolar e compras públicas. “O Paraná é uma potência produtiva. Nosso desafio agora é conectar o campo, a mesa e a comunicação para que o brasileiro consuma mais feijão — um alimento de verdade, saudável e acessível”, reforça Marcelo Lüders.
Com um formato que combina conhecimento técnico, troca de experiências e sensibilização cultural, o Pulse Day Cascavel se consolida como um movimento nacional pela valorização do feijão e dos pulses. Mais do que um evento, é um chamado à ação para reconstruir o elo entre o alimento mais simbólico do Brasil e o hábito alimentar de milhões de pessoas.