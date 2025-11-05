Cascavel e Paraná - A valorização do feijão brasileiro e o papel das leguminosas na alimentação saudável ganharão destaque durante o Pulses Day, que ocorre no próximo dia 11 de novembro, das 8h às 12h, na Fazenda Escola da Univel, em Cascavel. O evento será um dia de campo voltado à apresentação de novas cultivares de feijão desenvolvidas pela Embrapa, IAC e IDR-Paraná, além da introdução de novas culturas como arroz, mungo e painço.

A programação também contará com debates sobre inovação e sustentabilidade, reunindo produtores, pesquisadores, estudantes e representantes do agronegócio. O objetivo é apresentar novas tecnologias capazes de transformar os desafios do campo em oportunidades e ampliar o conhecimento técnico dos participantes.

A realização é conjunta entre Sementes Cittolin, Ibrafe, Embrapa, IAC, IDR-Paraná e Univel, com apoio de empresas e instituições do setor, entre elas OpenAgro, Alltech Crop Science, AG Croppers, Síntese, Spraytec, Rudan Agropecuária e BASF.

Além das atividades no campo, o Auditório da Univel sediará, ao longo da tarde, uma programação técnica e cultural voltada à integração entre a produção agrícola, a comunicação e a gastronomia.

PROGRAMAÇÃO

As atividades começam às 15h, com as inscrições, seguidas da abertura oficial às 16h. Às 17h, o tema “Irrigação – Como a tecnologia impacta o Paraná?” abre a rodada de palestras, seguido de “Feijões: Perspectivas Nacionais e Internacionais”, apresentada por Marcelo Eduardo Lüders, presidente do Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses (Ibrafe).

Após um intervalo para networking e coffee break, às 18h30 Lüders retorna ao palco com a palestra “Comida de Verdade: O Brasil no Prato”, uma abertura inspiracional que propõe uma reflexão sobre o papel do feijão e dos pulses na alimentação saudável e sustentável. O conteúdo abordará desde a força produtiva do Brasil até o desafio de ampliar o consumo interno, reforçando a importância do tradicional “prato feito” como símbolo de identidade nacional e destacando o movimento Viva Feijão, que combate o avanço dos ultraprocessados.

Às 19h, a jornalista Juliana Pertille conduz o Painel Integrado “Da Lavoura à Comunicação: Como Contar Histórias que Alimentam”, com participação de quatro alunos. O painel discutirá a conexão entre o campo e a cidade por meio do alimento, a sustentabilidade e o papel da comunicação como ferramenta de mudança de comportamento alimentar, incentivando os jovens a atuarem como embaixadores da comida de verdade.

Encerrando a programação, das 19h40 às 20h30, o público participará da Experiência Sensorial “O Sabor do Brasil em Cada Grão”, conduzida pela chef Gabriela, do curso de Gastronomia da Univel. A atividade incluirá uma degustação guiada de pratos elaborados com diferentes tipos de feijão – carioca, preto, mungo e rajado – acompanhada de breves histórias sobre a origem e o valor nutricional de cada variedade. A proposta é criar uma conexão emocional com o alimento, estimulando o senso de pertencimento e a curiosidade sobre os pulses brasileiros.