Cascavel e Paraná - O Governo do Estado e o Município de Cascavel firmaram uma parceria para a instalação de câmeras de monitoramento do Programa Olho Vivo na cidade. Na primeira etapa, o município adquiriu, com recursos próprios, 100 câmeras de monitoramento. Já o Estado forneceu o servidor, instalado no 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e administrado pela Prefeitura.

Nesta segunda fase do programa, mais 84 câmeras estão sendo instaladas em locais estratégicos do município. Serão 42 pontos, com duas câmeras em cada um. A previsão é de que todos os equipamentos estejam instalados e em funcionamento até meados de fevereiro.

Tecnologia e Segurança

A principal novidade desta etapa é a incorporação de leitores de placas e tecnologia de reconhecimento facial. Como o município é o administrador do sistema, a Secretaria de Segurança Pública e Proteção à Comunidade (Sesppro) tem acesso às imagens, que também podem ser compartilhadas com a Polícia Militar, Transitar, Gaeco, inteligência do Exército e Corpo de Bombeiros.

Com a conclusão desta fase, Cascavel contará com 184 câmeras do Programa Inteligente Olho Vivo. “A tecnologia amplia a capacidade de monitoramento e fortalece a integração entre as forças de segurança”, destacou o secretário de Segurança Pública e Proteção à Comunidade, coronel Lee.

Programa Olho Vivo

O Programa Olho Vivo é considerado um dos mais avançados sistemas de monitoramento voltados à segurança pública no Brasil, inspirado em modelos adotados em países como Reino Unido, Singapura e Estados Unidos.

Quando estiver em plena operação, o Paraná contará com 26,5 mil câmeras. Desse total, 5 mil já estavam em funcionamento na primeira fase, 1,5 mil estão sendo instaladas pelo Estado e 20 mil serão adquiridas pelos municípios em parceria com o governo estadual. O investimento total é de R$ 400 milhões.