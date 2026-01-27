Cascavel e Paraná - O Governo do Estado e o Município de Cascavel firmaram uma parceria para a instalação de câmeras de monitoramento do Programa Olho Vivo na cidade. Na primeira etapa, o município adquiriu, com recursos próprios, 100 câmeras de monitoramento. Já o Estado forneceu o servidor, instalado no 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e administrado pela Prefeitura.
Nesta segunda fase do programa, mais 84 câmeras estão sendo instaladas em locais estratégicos do município. Serão 42 pontos, com duas câmeras em cada um. A previsão é de que todos os equipamentos estejam instalados e em funcionamento até meados de fevereiro.
Tecnologia e Segurança
A principal novidade desta etapa é a incorporação de leitores de placas e tecnologia de reconhecimento facial. Como o município é o administrador do sistema, a Secretaria de Segurança Pública e Proteção à Comunidade (Sesppro) tem acesso às imagens, que também podem ser compartilhadas com a Polícia Militar, Transitar, Gaeco, inteligência do Exército e Corpo de Bombeiros.
Com a conclusão desta fase, Cascavel contará com 184 câmeras do Programa Inteligente Olho Vivo. “A tecnologia amplia a capacidade de monitoramento e fortalece a integração entre as forças de segurança”, destacou o secretário de Segurança Pública e Proteção à Comunidade, coronel Lee.
Programa Olho Vivo
O Programa Olho Vivo é considerado um dos mais avançados sistemas de monitoramento voltados à segurança pública no Brasil, inspirado em modelos adotados em países como Reino Unido, Singapura e Estados Unidos.
Quando estiver em plena operação, o Paraná contará com 26,5 mil câmeras. Desse total, 5 mil já estavam em funcionamento na primeira fase, 1,5 mil estão sendo instaladas pelo Estado e 20 mil serão adquiridas pelos municípios em parceria com o governo estadual. O investimento total é de R$ 400 milhões.
Novas tecnologias
A principal inovação do programa é o uso ampliado de inteligência artificial, permitindo uma etapa de investigação assistida. Com isso, o sistema passa a realizar análises automáticas, reduzindo a dependência exclusiva da observação humana.
Os equipamentos possibilitam o cruzamento de dados e imagens em tempo real, auxiliando na identificação de suspeitos, criminosos procurados e veículos furtados ou roubados.
Coordenação e Operação
O Programa Olho Vivo é coordenado de forma integrada pela Secretaria da Segurança Pública, Secretaria das Cidades e Superintendência-Geral de Governança de Serviços e Dados, com tecnologia desenvolvida para operar em larga escala e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Fonte: Secom