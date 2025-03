Cascavel aborda políticas públicas para pessoas com deficiência

Cascavel sediou o 7° Encontro Regional com os Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa com Deficiência voltado à inclusão. Coordenado pelo Governo do Paraná, o encontro reuniu lideranças, conselhos e gestores públicos para debater políticas e avanços na área, nesta quinta-feira (27), na Amop, em Cascavel.

O prefeito Renato Silva destacou a importância da iniciativa e reforçou o compromisso da gestão municipal com a inclusão. “Temos o dever de olhar com sensibilidade para essa causa, discutir e avançar em políticas públicas que realmente impactem a vida das pessoas que mais precisam”, afirmou, agradecendo ao governador Ratinho Júnior e ao secretário Secretário de Estado do Desenvolvimento Social e Família do Paraná, Luiz Rogério Elias Carboni pela organização do evento.

Carboni, que também é o coordenador da Política Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, enfatizou a relevância da participação dos municípios na criação de fundos municipais para garantir repasses estaduais. “No ano passado, dos 399 municípios do Paraná, apenas 73 tinham conselho, plano e fundo para a pessoa com deficiência. Criem esses fundos, pois teremos novos repasses e avanços importantes esse ano”, destacou. Ele também elogiou o trabalho das entidades da sociedade civil. “O poder público nem sempre presta um serviço de excelência como essas entidades, e é fundamental reconhecermos isso”, acrescentou.