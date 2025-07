Casamento coletivo em Cascavel já tem 150 casais inscritos

Cascavel e Paraná - O sonho de oficializar a união está mais perto de se tornar realidade para cerca de 150 casais de Cascavel. Eles já estão com presença confirmada na tradicional cerimônia gratuita do casamento coletivo, promovida pelo programa Justiça no Bairro, que neste ano será realizada no dia 9 de agosto, no Complexo Esportivo Ciro Nardi.

A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Tribunal de Justiça e o Sesc. E quem ainda não se inscreveu, mas sonha com esse momento, ainda tem chance. Ainda estão abertas as inscrições, até quarta-feira (30), para os casais que ambos possuem certidões de registro civil nos Cartórios de Cascavel. Para isso, basta ir até um Cras e estar com a documentação em dia para habilitação nos cartórios até o dia até o dia 05 de agosto. Os casais interessados devem levar os seguintes documentos: Certidão de Registro Civil, RG e CPF (ou CNH ou Carteira de Trabalho), comprovante de residência e holerite ou outro comprovante de renda.

A cerimônia é totalmente gratuita e voltada a casais de baixa renda. Para participar, é necessário ter renda familiar de um salário mínimo e meio por pessoa ou até três salários mínimos por casal. A ação oferece a possibilidade de casamento civil com toda a documentação legal garantida.

Quem já foi casado precisa apresentar certidão de partilha de bens do divórcio ou certidão negativa, que deve ser retirada no Fórum.