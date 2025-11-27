Cascavel - As equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para combater um incêndio em edificação tarde desta quinta-feira (27), no Bairro Tarumã, em Cascavel. Segundo informações, uma residência localizada aos fundos de um terreno pegou fogo.

O imóvel teve os cômodos e parte do telhado destruídos. No terreno ainda há outras três casas, e uma delas também teve danos no beiral.