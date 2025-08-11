Carteira de transporte gratuito Já beneficiou mais de 14 mil idosos

Paraná - Desde o dia 11 de maio, quando a primeira Carteira da Pessoa Idosa Paranaense foi emitida, até a última sexta-feira (08), 14.766 documentos já foram entregues, de acordo com um levantamento da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. Ela é parte essencial do programa que permite que idosos com mais de 65 anos inscritos no CadÚnico viagem de ônibus sem custos entre as cidades do Paraná. De acordo com relatórios do Departamento de Estradas e Rodagem (DER-PR), apenas em junho 6,5 mil passagens gratuitas foram utilizadas.

Na última segunda-feira, foi realizado na Boca Maldita, no Centro de Curitiba, um mutirão para emissão da Carteira em parceria com a Prefeitura de Curitiba, e outros em Rio Azul e Colombo. Até o final do ano, outros nove mutirões serão realizados, em regiões diferentes da Capital. Para os próximos dias, esses encontros acontecerão também em Paranavaí (15/08), São João do Ivaí (20/08), São José dos Pinhais (28/08), Teixeira Soares (02/09), e Dois Vizinhos (09/10). Só na última semana, mais de 1.000 carteiras foram emitidas.

Podem solicitar a carteira pessoas com 65 anos ou mais, renda mensal de até dois salários-mínimos e com o CadÚnico devidamente atualizado. Para ser atendido, é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. Além dos mutirões, que são espaços facilitadores, é possível emitir o documento com apoio da rede socioassistencial dos municípios e também pela internet, em https://www.parana.pr.gov.br/lp/carteiradoidoso.

Para emitir o benefício pela internet, basta acessar o site oficial do programa e informar o número do CPF. Em seguida, ao entrar na área “Minha Carteira”, o sistema verificará se a pessoa atende aos requisitos. Se estiver apta, a carteira será gerada automaticamente e poderá ser salva no celular ou impressa, ambas com a mesma validade. A Carteira da Pessoa Idosa Paranaense deve ser apresentada junto com um documento com foto na hora da reserva da passagem, com, no mínimo, três horas de antecedência da partida do ônibus.

“Este é um programa novo e queremos que esse número aumente. O Governo do Paraná, em parceria com os municípios, realiza neste mês de agosto uma série de mutirões de emissão da Carteira da Pessoa Idosa Paranaense. O objetivo é gerar mais oportunidades de viagens gratuitas dentro do Estado”, disse a secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte.

Municípios que tiverem interesse em realizar o mutirão podem entrar em contato com a secretaria para agendar uma data. O e-mail para solicitar o mutirão é: [email protected].

Como usar

As empresas prestadoras de serviços de transporte intermunicipal têm a obrigação de reservar dois assentos para uso gratuito e dois assentos para venda com desconto de 50% sobre o valor total da passagem, até três horas antes do início da viagem nos serviços intermunicipais convencionais (quando não houver linha convencional nos trechos intermunicipais, é garantido o direito à gratuidade e ao desconto de 50% para as linhas de leito e semileito).