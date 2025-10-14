A Guarda Municipal encontrou um carro furtado e depenado em Cascavel - Foto: Divulgação
Cascavel e Paraná - Na manhã desta terça-feira (14), a Guarda Municipal de Cascavel localizou um carro furtado completamente depenado, após receber denúncias de moradores. O veículo, um Fiat Palio, havia sido levado na noite anterior, segunda-feira (13), no Centro da cidade.

O automóvel foi encontrado abandonado em uma estrada de terra próxima à Avenida Piquiri. Segundo a Guarda Municipal, diversas peças foram levadas: rodas, sistema de som, bateria, estepe, partes do painel e ferramentas, causando grande prejuízo ao proprietário.

O carro foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e será devolvido ao dono após os trâmites legais.

A Guarda reforçou a importância da participação da população na denúncia de crimes, que pode ser feita de forma anônima pelos telefones 153, 190 ou 197. As buscas continuam para identificar os responsáveis e tentar recuperar os itens furtados.

