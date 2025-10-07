Carreta tomba e carro fica destruído em grave acidente na BR-369 em Cascavel

Cascavel - Na tarde desta terça-feira (7) um grave acidente de trânsito mobilizou diversas equipes de socorro até o km 517 da BR-369, em Cascavel.

Segundo informações, um veículo Volkswagen Logus colidiu contra uma carreta que seguia no sentido oposto. O carro ainda bateu em uma segunda carreta e só parou às margens da rodovia, ficando bastante destruído.

Já uma das carretas tombou e deixou a rodovia completamente interditada.