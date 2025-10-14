Cascavel e Paraná - Na manhã desta terça-feira (14), uma carreta carregada com soja tombou ao tentar acessar uma das alças de retorno no Trevo Cataratas, em Cascavel. A carga se espalhou pela pista, provocando lentidão no trânsito e exigindo atenção redobrada dos motoristas.

O caminhoneiro, de 26 anos, seguia de Cascavel para Paranaguá, no litoral do estado, quando perdeu o controle do veículo. Apesar do susto, ele não se feriu.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária EPR Iguaçu foram acionadas para organizar o tráfego, remover a carga e garantir a segurança na área.