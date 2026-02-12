Cascavel informa que repartições públicas estarão fechadas durante o Carnaval, mas serviços essenciais funcionarão normalmente - Foto: Secom
Cascavel informa que repartições públicas estarão fechadas durante o Carnaval, mas serviços essenciais funcionarão normalmente - Foto: Secom

Cascavel e Paraná - Em razão do Carnaval, a Prefeitura e as repartições públicas municipais estarão fechadas na segunda-feira (16) e na terça-feira (17), conforme ponto facultativo estabelecido pelo Decreto nº 20.042/2025. Os serviços essenciais, no entanto, serão mantidos normalmente no município.

O atendimento ao público será retomado na quarta-feira (18).

SAÚDE

UPAs


As três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionarão normalmente, 24 horas por dia.

UBSs e USFs


Estarão fechadas na segunda (16) e terça-feira (17), com retorno das atividades na quarta-feira (18).

Vigilância Epidemiológica


Plantão de sobreaviso ininterrupto.
Contato: (45) 98431-6339.

Vigilância em Saúde Ambiental (Visam)


Plantão das 7h às 19h.
Contato: (45) 98804-7211.

Vigilância Sanitária


Plantão de sobreaviso das 7h às 19h.
Contato: (45) 98431-6338.

Ambulatório de Profilaxia da Raiva Humana


Atendimento das 7h às 12h30.

Transporte Sanitário Eletivo


Plantão das 7h às 22h.

Farmácia Básica

  • Farmácia Básica I: das 13h às 19h
  • Farmácia Básica II: das 7h às 13h
  • Farmácia Básica III: das 13h às 19h

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Restaurantes Populares


As três unidades estarão fechadas na segunda (16) e terça-feira (17). O atendimento será retomado na quarta-feira (18).

Conselhos Tutelares


Atendimento em regime de plantão pelos telefones:

  • Leste: (45) 99972-0662
  • Oeste: (45) 98431-6353
  • Sul: (45) 98813-5799

Proteção Social Básica

Notícias Relacionadas


Cras, Eurecas, Centros de Convivência Intergeracional, Centro da Juventude, CEU (Centro de Artes e Esportes Unificado), Cadastro Único e Inclusão Produtiva, bem como os serviços de Proteção Social de Média Complexidade (Creas), estarão fechados na segunda (16) e terça-feira (17).

Acolhimento


Os serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade — como Unidade de Acolhimento Institucional, Residências Inclusivas, Casa Pop, Centro Pop e Abrigo de Mulheres — funcionarão normalmente.

EDUCAÇÃO

Os alunos das escolas e Cmeis da Rede Municipal de Ensino não terão aulas na segunda (16) e terça-feira (17). As atividades retornam normalmente na quarta-feira (18).

MEIO AMBIENTE

Zoológico de Cascavel


O Zoo não abrirá na segunda-feira (16), devido à manutenção do parque. Na terça-feira (17), funcionará das 10h às 17h.

Coleta de lixo e recicláveis


O serviço funcionará normalmente.

Parques Municipais


Abertos diariamente das 6h às 22h.

TRANSITAR

Não haverá atendimento administrativo na sede da Transitar e no Departamento de Trânsito na segunda (16) e terça-feira (17).

Transporte coletivo

  • Segunda-feira (16): operação com tabela de sábado, com reforço em algumas linhas.
  • Terça-feira (17): operação com tabela de domingo e feriado.

Os horários podem ser consultados no site:
https://www.transitarcascavel.com.br/horarios-do-transporte-coletivo/

Denúncias e sugestões podem ser encaminhadas pelo WhatsApp da Ouvidoria: (45) 99119-9478.

O Setor de Fiscalização de Trânsito manterá atendimento ininterrupto em regime de plantão. A Ouvidoria de Trânsito atende 24 horas via WhatsApp: (45) 99135-5207.

Pátio de Veículos


Atendimento na segunda (16) e terça-feira (17), das 8h às 12h.

Rodoviária


O Terminal Rodoviário de Cascavel funcionará ininterruptamente para embarque e desembarque. Informações sobre horários e compra de passagens devem ser obtidas diretamente com as empresas rodoviárias.

Contato:
https://www.transitarcascavel.com.br/terminal_rodoviario/

Aeroporto


Funcionamento normal para embarque e desembarque de passageiros.

Fonte: Secom

Assuntos