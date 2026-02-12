Cascavel e Paraná - Em razão do Carnaval, a Prefeitura e as repartições públicas municipais estarão fechadas na segunda-feira (16) e na terça-feira (17), conforme ponto facultativo estabelecido pelo Decreto nº 20.042/2025. Os serviços essenciais, no entanto, serão mantidos normalmente no município.
O atendimento ao público será retomado na quarta-feira (18).
SAÚDE
As três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionarão normalmente, 24 horas por dia.
UBSs e USFs
Estarão fechadas na segunda (16) e terça-feira (17), com retorno das atividades na quarta-feira (18).
Vigilância Epidemiológica
Plantão de sobreaviso ininterrupto.
Contato: (45) 98431-6339.
Vigilância em Saúde Ambiental (Visam)
Plantão das 7h às 19h.
Contato: (45) 98804-7211.
Plantão de sobreaviso das 7h às 19h.
Contato: (45) 98431-6338.
Ambulatório de Profilaxia da Raiva Humana
Atendimento das 7h às 12h30.
Transporte Sanitário Eletivo
Plantão das 7h às 22h.
Farmácia Básica
- Farmácia Básica I: das 13h às 19h
- Farmácia Básica II: das 7h às 13h
- Farmácia Básica III: das 13h às 19h
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Restaurantes Populares
As três unidades estarão fechadas na segunda (16) e terça-feira (17). O atendimento será retomado na quarta-feira (18).
Conselhos Tutelares
Atendimento em regime de plantão pelos telefones:
- Leste: (45) 99972-0662
- Oeste: (45) 98431-6353
- Sul: (45) 98813-5799
Proteção Social Básica
Cras, Eurecas, Centros de Convivência Intergeracional, Centro da Juventude, CEU (Centro de Artes e Esportes Unificado), Cadastro Único e Inclusão Produtiva, bem como os serviços de Proteção Social de Média Complexidade (Creas), estarão fechados na segunda (16) e terça-feira (17).
Acolhimento
Os serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade — como Unidade de Acolhimento Institucional, Residências Inclusivas, Casa Pop, Centro Pop e Abrigo de Mulheres — funcionarão normalmente.
EDUCAÇÃO
Os alunos das escolas e Cmeis da Rede Municipal de Ensino não terão aulas na segunda (16) e terça-feira (17). As atividades retornam normalmente na quarta-feira (18).
MEIO AMBIENTE
Zoológico de Cascavel
O Zoo não abrirá na segunda-feira (16), devido à manutenção do parque. Na terça-feira (17), funcionará das 10h às 17h.
Coleta de lixo e recicláveis
O serviço funcionará normalmente.
Parques Municipais
Abertos diariamente das 6h às 22h.
TRANSITAR
Não haverá atendimento administrativo na sede da Transitar e no Departamento de Trânsito na segunda (16) e terça-feira (17).
Transporte coletivo
- Segunda-feira (16): operação com tabela de sábado, com reforço em algumas linhas.
- Terça-feira (17): operação com tabela de domingo e feriado.
Os horários podem ser consultados no site:
https://www.transitarcascavel.com.br/horarios-do-transporte-coletivo/
Denúncias e sugestões podem ser encaminhadas pelo WhatsApp da Ouvidoria: (45) 99119-9478.
O Setor de Fiscalização de Trânsito manterá atendimento ininterrupto em regime de plantão. A Ouvidoria de Trânsito atende 24 horas via WhatsApp: (45) 99135-5207.
Pátio de Veículos
Atendimento na segunda (16) e terça-feira (17), das 8h às 12h.
Rodoviária
O Terminal Rodoviário de Cascavel funcionará ininterruptamente para embarque e desembarque. Informações sobre horários e compra de passagens devem ser obtidas diretamente com as empresas rodoviárias.
Contato:
https://www.transitarcascavel.com.br/terminal_rodoviario/
Aeroporto
Funcionamento normal para embarque e desembarque de passageiros.
Fonte: Secom