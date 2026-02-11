Cascavel e Paraná - A Praça Wilson Joffre, no centro de Cascavel, será palco de um dia inteiro de celebração no próximo domingo (14). Das 10h às 22h, o Carnaval na Praça promete reunir famílias, foliões e amantes da cultura popular em uma programação diversificada e gratuita.
Com classificação livre e apoio da Secretaria de Cultura de Cascavel, o evento foi planejado para todos os públicos. A agenda inclui música, dança, batalhas de rima, capoeira e blocos carnavalescos, reforçando o Carnaval como espaço de expressão cultural, inclusão e convivência comunitária.
A programação artística começa às 14h30, com o grupo Raízes de Baobá, que apresenta danças inspiradas na ancestralidade afro-brasileira. Às 15h, o Bloquinho da Praça convida o público para a folia, seguido, às 16h, pelo Concurso de Fantasias. O samba ganha destaque às 16h45 com o Samba da Villa, enquanto a Batalha do Salão movimenta a praça às 18h com rimas de rap e hip-hop. Às 18h30, o Projeto Capoeira Pé no Chão, com o instrutor China, do grupo Muzenza Cascavel, une esporte e tradição. O forró de Babulina Brasil anima o público às 19h, e o encerramento será com o Bloco CasaNóz, às 20h15.
Oficinas e Atividades Simultâneas
Além das apresentações, o evento oferece oficinas gratuitas. Das 10h às 12h, acontecem simultaneamente oficinas de máscaras e de estandartes. Das 14h às 17h, haverá pintura facial voltada especialmente ao público infantil.
Gastronomia e Economia Criativa
A programação conta ainda com praça de alimentação da Feira do Teatro, com opções como yakisoba, churros, pizza, bolos, pastel, caldo de cana e espetinhos. Barracas de artesanato também estarão presentes, valorizando a economia criativa e o trabalho de produtores locais.
Fonte: Secom