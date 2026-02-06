Carnaval milionário: Nota Paraná sorteia prêmio de R$ 1 milhão na segunda-feira

Paraná - Imagine aproveitar o Carnaval de 2026 com um R$ 1 milhão na conta. Essa é a chance ofertada pelo sorteio de fevereiro do Nota Paraná, que será realizado nesta segunda-feira (9) e vai distribuir R$ 5 milhões em prêmios entre consumidores e entidades sociais cadastradas no programa — entre eles, o valor milionário que é o sonho de muitos paranaenses.

Além do prêmio de R$ 1 milhão, o segundo sorteio de 2016 conta ainda premiações que variam de R$ 50 a R$ 100 mil. Ao todo, serão mais de 23 mil prêmios destinados a cerca de 3,31 milhões de consumidores. Para esta edição, foram gerados mais de 32,3 milhões de bilhetes eletrônicos a partir das notas fiscais com CPF emitidas em outubro de 2025.

O sorteio será transmitido ao vivo, a partir das 9h30, pelo canal oficial da Secretaria da Fazenda (Sefa) no YouTube. Durante a transmissão, o público poderá acompanhar em tempo real a apuração dos ganhadores e o detalhamento de todo o processo, reforçando a transparência da iniciativa.

As entidades sociais também participam do sorteio. Cerca de 1.580 instituições concorrem a 40 prêmios de R$ 5 mil e a 20 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 2,2 milhões. Para elas, foram emitidos mais de 4,1 milhões de bilhetes, gerados a partir das notas fiscais doadas pelos consumidores ao longo do período.