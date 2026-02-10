Paraná - Os principais aeroportos do Paraná se preparam para um grande fluxo de passageiros durante o Carnaval. A expectativa é de mais de 172 mil viajantes, um crescimento de 12% em relação ao ano passado, quando cerca de 153 mil pessoas circularam pelos terminais entre a sexta-feira de Carnaval e a Quarta-feira de Cinzas.

A projeção considera os aeroportos Afonso Pena, em São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu e Londrina, administrados pela concessionária Motiva, além dos terminais de Cascavel e Maringá, com dados fornecidos pelas prefeituras.

Segundo o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, o aumento no movimento reforça a boa conectividade aérea do Paraná. Ele destaca que a tendência positiva para o Carnaval também é confirmada pelos índices de ocupação hoteleira e pelo faturamento dos serviços turísticos, que já apresentam resultados favoráveis.

Os maiores volumes estão previstos nos terminais internacionais. No Aeroporto Afonso Pena, a estimativa é de mais de 93 mil passageiros, crescimento de 11,74% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registrados 83 mil viajantes.

Durante o feriado, devem ocorrer 670 operações aéreas, entre pousos e decolagens, quase 2% a mais que no Carnaval anterior. Desse total, cerca de 3,4 mil passageiros devem utilizar 29 voos internacionais.

O diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, lembra que o Estado recebeu mais de 1 milhão de turistas internacionais no ano passado, muitos deles por via aérea. Para 2026, a previsão é de um novo voo direto ligando o Paraná a Portugal, o que deve fortalecer ainda mais os aeroportos e o posicionamento do Estado como destino intercontinental.