Paraná - Os principais aeroportos do Paraná se preparam para um grande fluxo de passageiros durante o Carnaval. A expectativa é de mais de 172 mil viajantes, um crescimento de 12% em relação ao ano passado, quando cerca de 153 mil pessoas circularam pelos terminais entre a sexta-feira de Carnaval e a Quarta-feira de Cinzas.
A projeção considera os aeroportos Afonso Pena, em São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu e Londrina, administrados pela concessionária Motiva, além dos terminais de Cascavel e Maringá, com dados fornecidos pelas prefeituras.
Segundo o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, o aumento no movimento reforça a boa conectividade aérea do Paraná. Ele destaca que a tendência positiva para o Carnaval também é confirmada pelos índices de ocupação hoteleira e pelo faturamento dos serviços turísticos, que já apresentam resultados favoráveis.
Os maiores volumes estão previstos nos terminais internacionais. No Aeroporto Afonso Pena, a estimativa é de mais de 93 mil passageiros, crescimento de 11,74% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registrados 83 mil viajantes.
Durante o feriado, devem ocorrer 670 operações aéreas, entre pousos e decolagens, quase 2% a mais que no Carnaval anterior. Desse total, cerca de 3,4 mil passageiros devem utilizar 29 voos internacionais.
O diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, lembra que o Estado recebeu mais de 1 milhão de turistas internacionais no ano passado, muitos deles por via aérea. Para 2026, a previsão é de um novo voo direto ligando o Paraná a Portugal, o que deve fortalecer ainda mais os aeroportos e o posicionamento do Estado como destino intercontinental.
Em Foz do Iguaçu, o terminal internacional deve receber mais de 45 mil passageiros, aumento de 12% em relação ao ano passado, quando o movimento foi de cerca de 40 mil pessoas. Estão programados 280 pousos e decolagens, entre voos regulares e extras, crescimento de 38% na comparação com 2025.
AEROPORTOS REGIONAIS
O movimento também deve ser positivo nos principais aeroportos regionais. Em Londrina, no Norte do Estado, a expectativa é de quase 10 mil passageiros, aumento de 12% em relação ao ano passado, com 83 operações aéreas previstas.
Em Maringá, no Noroeste, a estimativa é de 16,3 mil viajantes, crescimento de 18% na comparação com 2025. Já em Cascavel, no Oeste, o aeroporto projeta a circulação de 7,5 mil passageiros, alta aproximada de 24% em relação ao mesmo período do ano passado.
PARANÁ EM FESTA
No Litoral, a rede hoteleira já registra 90% de ocupação para o feriado. Em Curitiba, as reservas chegam a 70%. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), o Carnaval deste ano deve bater recorde de movimentação financeira no Brasil, com previsão de R$ 712 milhões em circulação no Paraná.
Fonte: AEN