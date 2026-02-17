Brasil - Durante o carnaval, blocos lotados, turistas distraídos e alto volume de transações tornam o uso do celular um dos principais riscos para fraudes financeiras. Mesmo sem furto ou roubo físico, aparelhos desbloqueados podem ser a porta de entrada para criminosos acessarem aplicativos bancários e esvaziar contas rapidamente.

Embora muitos golpes ocorram presencialmente, como maquininhas adulteradas de cartão, o smartphone se tornou alvo central devido à concentração de dados financeiros, e-mails e redes sociais. Redes wi-fi falsas e golpes de engenharia social, em que criminosos manipulam emocionalmente a vítima para obter senhas, são meios comuns de invasão.

José Oliveira, diretor de Tecnologia da Certta, explica que eventos de grande porte criam o ambiente ideal para fraudes: “Há quebra de rotina, decisões rápidas e senso de urgência que inibem a reflexão. É exatamente isso que o fraudador explora”. O risco aumenta principalmente por três fatores: alta concentração de pessoas, quebra de rotina e decisões emocionais rápidas.

O celular permite que golpistas, com aparelho desbloqueado ou senhas rápidas, transfiram valores via Pix, solicitem empréstimos, alterem senhas ou recuperem acessos usando e-mails e SMS.

Como se proteger antes de sair de casa: