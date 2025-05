Carlos Gomes: Prazo de execução encerra hoje e aditivo de R$ 829 mil é publicado

Cascavel e Paraná - Depois de vinte meses, a obra da nova Avenida Carlos Gomes está oficialmente pronta. O extrato do décimo termo aditivo do contrato firmado ainda em 2023 foi publicado no Diário Oficial do Município neste sábado (17) em que confirma o fim do prazo de execução para esta quarta-feira (20) e o acréscimo de mais um aditivo, desta vez de R$ 829.919,69 – o que somado aos anteriores, eleva o inicialmente orçado por R$ 51.144.674,40 para R$ 53.378.708,83.

De acordo com o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Sandro Rocha Rancy, o resultado é positivo, já que era uma expectativa muito grande, uma obra que estava atrasada há 30 anos e agora está na fase dos pequenos detalhes. “Entendemos que essa obra foi um sucesso, aumentou a trafegabilidade, deu à Carlos Gomes a acessibilidade que ela não possuía”, frisou Rancy. Os valores foram emprestados ao Município pelo Banco Fonplata por meio do PDU (Programa de Desenvolvimento Urbano).

Ele disse que é importante reforçar que as calçadas são de responsabilidade do proprietário, porém em vários pontos não havia acessibilidade, e por isso, ela está sendo entregue com as calçadas acessíveis, além de um modal da ciclofaixa para que as pessoas que utilizam bicicleta e patinete elétrico possam circular com segurança. “Melhoramos também a semaforização, abrimos as transversais, que era também uma solicitação dos moradores”, disse.

Rancy disse ainda, que a obra foi um grande desafio já que foi executada sem haver grandes fechamentos e que o aditivo feito é justamente para concluir os serviços que são necessários de ampliação do sistema de captação de água de chuva, para resolver os problemas que surgem em dias de chuvas acima da média. O valor, conforme o secretário, é um combo de serviços necessários, como a própria ciclovia que estava prevista em concreto e foi alterada para pavimentação asfáltica, melhorias na sinalização e um incremento na drenagem.