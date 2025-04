Carlos Gomes: Obra recebe um novo aditivo de prazo e vai até fim de maio

Cascavel – As obras de revitalização da nova Avenida Carlos Gomes que eram para ter sido entregues no dia 5 de abril terão mais 45 dias para serem terminadas, em um segundo aditivo de prazo.

A via foi totalmente remodelada em uma obra que iniciou no dia 18 de setembro de 2023 e era para ter sido entregue 15 meses depois, ou seja, em 18 de dezembro do ano passado, mas como a empresa não conseguiu terminar pediu mais prazo, passando então para o dia 5 de abril.

De acordo com o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas de Cascavel, Sandro Rocha Rancy a obra está cerca de 97% concluída, tramitando de forma administrativa o fechamento, já que teve uma revisão de valores do contrato e da quantidade de serviços necessários para a conclusão da obra. “Identificamos serem necessários também porque estavam ausentes no contrato inicial. Por isso, temos mais 45 dias para a gente tentar amenizar esses efeitos extraordinários de chuva que nós tivemos aí no nosso verão”, explicou.

Sobre os valores acrescidos, Rancy disse que existe um valor tramitando de aproximadamente R$ 900 mil de acréscimos de serviço, mas segundo ele, mesmo assim existe um nível de assertividade em mais de 98% neste contrato. O valor, conforme o secretário, é um combo de serviços necessários, como a própria ciclovia que estava prevista em concreto e foi alterada para pavimentação asfáltica, melhorias na sinalização e um incremento na drenagem.

“Próximo à Unioeste, na Rua Rubens Lopes, vamos fazer um pequeno emissário, justamente porque entendemos que naquele ponto há uma deficiência na drenagem para quando nós temos eventos extraordinários, então também vamos resolver esse ponto ali dentro da obra. Sobre a melhoria da trafegabilidade, Rancy disse que a obra aumentou mais de 50% o trânsito na via.

Em números, 100 mil cascavelenses trafegam pela via diariamente, sendo ao todo, 25 mil veículos por dia, além de 10 mil usuários de transporte coletivo em cerca de 300 viagens de ônibus.

“Estamos muito felizes com o resultado da obra que está trazendo a modernidade. Criamos uma ciclovia junto com ciclofaixas para atender também esses integrantes do trânsito que são a bicicleta e o patinete elétricos, que é uma mobilidade urbana”, falou. Para ele, o Poder Público incentiva esse meio de transporte, que acaba desafogando o trânsito, além de ser uma forma de lazer também para as pessoas.