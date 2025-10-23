Cascavel - Um avião trazendo uma carga milionária pousou na tarde desta quinta-feira (23) no Aeroporto de Cascavel. O transporte do dinheiro seguiu até o Banco do Brasil, localizado no Centro da cidade, e mobilizou uma grande operação de segurança.

Três caminhões foram utilizados para levar a carga até a agência bancária, onde equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal acompanharam toda a ação. A esquina do banco foi interditada para garantir o descarregamento seguro do material.