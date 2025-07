Caravana com trailers e motorhomes percorrerá 11 cidades do Paraná para incentivar o turismo sobre rodas

Depois de marcar história no segmento do turismo sobre rodas ao percorrer 9 cidades do Noroeste do Paraná em maio passado, a caravana da 9ª Expo Motorhome agora chega à região dos Campos Gerais. De 31 de julho a 10 de agosto, a segunda etapa do Circuito Caminhos do Paraná levará atrações culturais e ambientais gratuitas a mais 11 municípios.

A iniciativa contará com a participação de cerca de 50 pessoas, que viajam a bordo de 25 trailers e motorhomes. “Nossa expectativa é repetir o sucesso da primeira etapa, realizada no Circuito Costa Rica e que mobilizou 100 mil moradores, movimentando mais de R$ 700 mil na economia dos municípios abrangidos. Foi uma experiência incrível para todos os envolvidos, pois fomos recebidos de forma calorosa por adultos e crianças”, salienta o idealizador e presidente da Expo Motorhome, Alexandre Boff.

A exemplo do que ocorreu na primeira edição do Circuito Caminhos do Paraná, os acampamentos serão montados em pontos estratégicos de cada cidade, como praças, parques e centros de convivência. O comboio chega por volta das 10 horas e permanece à disposição dos moradores até próximo das 20 horas.

Nesse período, é possível conhecer o interior dos veículos de recreação e acompanhar a programação – que em algumas localidades inclui feiras de artesanato, food trucks e apresentações musicais. Em cada parada, serão plantadas mudas de árvores nativas e ministradas palestras sobre temas ambientais a estudantes das redes pública e particular.

Distante 160 km de Curitiba, Castro será a primeira cidade a ser visitada, em 31 de julho (quinta-feira). Os veículos permanecerão expostos no ponto de apoio de motorhomes localizado na Rua Mariana Marques. Na sequência, a caravana estará em Carambeí (1º de agosto, sexta-feira), Ponta Grossa (2 de agosto, sábado), Ivaí (3 de agosto, domingo); Irati (4 de agosto, segunda-feira); Rebouças (5 de agosto, terça-feira); Rio Azul (6 de agosto, quarta-feira); Mallet (7 de agosto, quinta-feira); São Mateus do Sul (8 de agosto, sexta-feira); São João do Triunfo (9 de agosto, sábado) e Palmeira (10 de agosto, domingo), última cidade a ser visitada pela 2ª etapa do Circuito Caminhos do Paraná – Campos Gerais. Acompanhe as novidades no perfil do Instagram @circuitocaminhos.

Iniciativa divulga a 9ª Expo Motorhome, que ocorre em novembro

Além de mostrar às comunidades como é o estilo de vida dos donos de trailers e motorhomes, a caravana ainda contribui para incentivar a criação de uma rede de infraestrutura aos aventureiros. Durante o trajeto, os participantes também aproveitarão para divulgar a programação da 9ª Expo Motorhome, maior feira de campismo e caravanismo da América Latina. “Como infelizmente nem todos têm a oportunidade de visitar a feira, estamos levando ao interior do Paraná uma pequena amostra deste maravilhoso mundo”, explica Alexandre.

A edição 2025 será novamente realizada em Pinhais, no Paraná, contando com 180 estandes, entre fabricantes e empresas que comercializam motorhomes, trailers, minitrailers, campers (equipamento acoplado à caçamba de uma picape), barracas e acessórios. Neste ano, a feira projeta 20% de crescimento no volume de negócios, que deve ultrapassar R$ 600 milhões. Para informações adicionais, acesse o site www.expomotorhome.com. Siga o perfil no Instagram: @expomotorhome.

Cidades abrangidas pela 2ª etapa do Circuito Caminhos do Paraná – Campos Gerais:

31 de julho (quinta-feira): Castro – Parque Lacustre, localizado na Rua Mariana Marques, Centro

1º de agosto (sexta-feira): Carambeí – Paço Municipal, localizado na Avenida do Ouro, 1.355, Centro

2 de agosto (sábado): Ponta Grossa – Lago de Olarias, Oficinas