Motivados pelo Dia Nacional de Combate ao Câncer , que acontece em 27 de novembro, os proponentes sugerem também que a Semana de Incentivo aconteça no mesmo mês. Cidão e Edson lembram que, em abril deste ano, já foi criada a Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Cabelo a Pessoas Carentes em Tratamento de Câncer e Vítimas de Escalpelamento, consolidando no ordenamento jurídico brasileiro a relevância dessa prática solidária e humanitária.

Cascavel e Paraná - Foi aprovado nesta semana o Projeto de Lei Ordinária 140/2025, que institui a Semana de Incentivo à Doação de Cabelo a Pessoas em Tratamento de Câncer. Os autores da proposta são os vereadores Cidão da Telepar (Podemos) e Edson Souza (MDB).

Segundo o projeto, a Semana de Incentivo tem como objetivos: “I – conscientizar a população sobre a importância da doação de cabelo para a recuperação da autoestima de pessoas em tratamento de câncer;” e “II – informar sobre os procedimentos necessários para a doação, bem como indicar os locais aptos a receber esse tipo de contribuição”.

Sensibilização

Para realizar os objetivos, a campanha deve “sensibilizar a população a doar parte de seu cabelo para que, por meio de instituições, ONGs e demais entidades sociais, sejam confeccionadas perucas destinadas a pacientes em tratamento de câncer; estimular a solidariedade e o engajamento da sociedade em causas de apoio humanitário; valorizar gestos altruístas que contribuam para o enfrentamento do sofrimento físico e emocional causado pela doença; e colaborar para a recuperação da autoestima e da qualidade de vida dos pacientes oncológicos beneficiados”.

Os vereadores argumentam que o combate ao câncer precisa levar em conta não só a prevenção e o tratamento da doença, mas esse importante aspecto ligado à autoestima dos pacientes. “A queda de cabelo é um dos efeitos colaterais mais visíveis e emocionalmente impactantes nos pacientes que enfrentam o tratamento contra o câncer. A confecção e doação de perucas, feitas a partir de cabelo doado, é uma importante forma de resgatar a autoestima, dignidade e bem-estar dessas pessoas”, defendem.