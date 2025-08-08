Campeonato de Futsal Amador arrecada mais de 120 cestas básicas que serão destinadas ao Provopar

Cascavel - O Campeonato de Futsal Amador começa no próximo dia 15 de agosto e terá 90 dias de duração. Ao todo, 120 equipes de 9 categorias competirão pelo título. Os jogos acontecerão nos ginásios Sergio Mauro Festugato, São Cristóvão, Alice Martelli e Eduardo Luvison.

Mais que um campeonato, a ação também tem cunho social: as inscrições foram feitas mediante a doação de uma cesta básica. No total, foram arrecadadas mais de 120 cestas, que serão destinadas ao Provopar, fortalecendo o compromisso da iniciativa com a solidariedade.