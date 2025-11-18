A cooperação em todo o Brasil garantiu à Campanha Outubro Rosa Copacol o recorde de arrecadação para beneficiar hospitais que atuam na prevenção e no combate ao câncer. Foram R$ 206.943 mil obtidos na oitava edição da venda da embalagem rosa da Tilápia Copacol. “Esse resultado é fruto da cooperação entre cooperados, colaboradores e clientes de todo o País. Há oito anos fazemos história com essa campanha que ajuda tantas pessoas que fazem tratamento nos hospitais parceiros. É motivo de orgulho para a Copacol cooperar com essa causa e salvar vidas”, afirma o diretor-presidente Valter Pitol.

Com a ação, a Copacol já destinou R$ 1,4 milhão para hospitais que realizam prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Benefício que chega com a cooperação de todos, desde o campo até a venda nos supermercados. A cada embalagem de Filé de Tilápia Outubro Rosa vendida, R$ 1 foi doado para a causa.

O Hospital de Amor, Hospital de Barretos, em São Paulo, com vendas das filiais de São Paulo e de Bebedouro, recebeu R$57.392. O Hospital Erasto Gaertner de Curitiba, Paraná, com vendas da filial de Curitiba, recebeu R$46.048. O Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão, Mato Grosso do Sul, com vendas da filial de Campo Grande, foi beneficiado com R$17.792 e o IGESDF (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal), com vendas da filial de Brasília, recebeu R$52.864.