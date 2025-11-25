Cascavel e Paraná - A Secretaria Especializada de Cidadania, da Proteção à Mulher e Políticas sobre Drogas (SESD), em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), segue com a programação dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, que vai até 10 de dezembro. As atividades incluem ações culturais, formativas e de mobilização social para reforçar o enfrentamento à violência de gênero no município.

A campanha está alinhada a datas internacionais como o Dia da Consciência Negra (20/11), o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres (25/11) e o Dia dos Direitos Humanos (10/12). O recorte racial é um dos eixos centrais deste ano, ressaltando como racismo e machismo combinados ampliam a vulnerabilidade das mulheres negras. Nesta quarta-feira (26), às 19h, o Compir promove uma reunião na Câmara de Vereadores para aprofundar esse debate.

Programação e Destaques

A agenda inclui encontros regionais, oficinas e ações de fortalecimento da rede de proteção. Entre os destaques estão o I Fórum Regional de Combate à Violência Contra a Mulher, em Santa Helena, na sexta-feira (28); a oficina “Rompimento do Ciclo de Violência Contra a Mulher”, na Unioeste, no sábado (29); e a assinatura do Protocolo para Prevenção e Enfrentamento à Violência Política de Gênero, no dia 5 de dezembro, na OAB. No mesmo dia ocorre o encontro Homem para Homem, dentro da Campanha do Laço Branco, com palestra do promotor Alex Fadel. Em 8 de dezembro será realizado o Seminário de Educação Inclusiva, com o tema “Precisamos falar de mulheres com deficiência que sofrem violência”.