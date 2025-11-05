Campanha de Natal: Cascavelenses dão show de solidariedade e adotam todas as cartinhas

Cascavel - O espírito natalino tomou conta de Cascavel e trouxe com ele uma onda de solidariedade. As cerca de 1,5 mil cartinhas da campanha de Natal “Adote uma Cartinha”, promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, já foram todas adotadas pela comunidade, em menos de 15 dias. A ação convida a população a realizar o sonho de crianças e adolescentes atendidos pelos serviços socioassistenciais do município.
De acordo com a coordenadora das unidades do Cras, Sandra Maria Castilho, a adesão foi imediata.
“Todas as cartinhas foram adotadas. Inclusive, os presentes já começaram a chegar. São crianças em situação de vulnerabilidade social, e para muitas delas, esse será o único presente de Natal. É um gesto que representa muito mais do que um brinquedo: é um ato de amor”, destacou.
Os presentes devem ser entregues até o dia 8 de dezembro nos mesmos locais onde as cartinhas foram retiradas: Cras, Centros de Convivência, Eurecas e na própria Seaso. Após o prazo, a Secretaria organizará a entrega dos presentes em cada unidade, com a presença do Papai Noel e programações especiais para celebrar o Natal.
Mais do que atender a um pedido, cada presente simboliza afeto e esperança. A campanha reforça o verdadeiro espírito natalino e mostra que a solidariedade do povo cascavelense continua sendo um dos maiores presentes da cidade.
Fonte: Secom