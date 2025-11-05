Campanha de Natal: Cascavelenses dão show de solidariedade e adotam todas as cartinhas

Cascavel - O espírito natalino tomou conta de Cascavel e trouxe com ele uma onda de solidariedade. As cerca de 1,5 mil cartinhas da campanha de Natal “Adote uma Cartinha”, promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, já foram todas adotadas pela comunidade, em menos de 15 dias. A ação convida a população a realizar o sonho de crianças e adolescentes atendidos pelos serviços socioassistenciais do município.

De acordo com a coordenadora das unidades do Cras, Sandra Maria Castilho, a adesão foi imediata.