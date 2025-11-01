Campanha arrecada leite e fraldas para Lar os Bebês, Família Acolhedora e Uopeccan

O Natal é tempo de solidariedade, de estender a mão e espalhar amor. Em Cascavel, esse espírito solidário já começou a tomar forma com a campanha “Natal Solidário”, promovida pelo setor de Iniciação Esportiva da Secretaria de Esportes e Lazer.
Os donativos arrecadados serão destinados ao Lar dos Bebês, ao programa Família Acolhedora e à ala pediátrica da Uopeccan – instituições que realizam um trabalho essencial no cuidado e acolhimento de quem mais precisa.
Durante todo o mês de novembro, o projeto convida a comunidade a participar de uma corrente do bem, doando leite e fraldas que serão destinados a instituições que cuidam de crianças e famílias em situação de vulnerabilidade.
As arrecadações seguem até o dia 3 de dezembro, quando acontece o Festival de Encerramento das Ginastas, o “Natal em Ritmo de Arte”, no Ginásio Alice Martelli – Rua Casemiro de Abreu, 1289. No dia do evento, as doações também poderão ser entregues na entrada, como um gesto simbólico de gratidão e empatia, reforçando o verdadeiro sentido do Natal.
Empatia
O secretário de Esporte e Lazer, Alexandre “Suco” Guerino, ressalta o valor empático da campanha. “É um momento para celebrar a solidariedade. Cada doação representa um gesto de carinho e esperança que aquece o coração de quem doa e de quem recebe”.
A campanha promete encerrar o ano com muita emoção, talento e generosidade, unindo esporte, arte e o espírito solidário que é marca do povo cascavelense.
Pontos de arrecadação
• Secretaria de Esportes – Rua Barão do Cerro Azul, 484 (Setor de Iniciação Esportiva);
• DR Atividade – Rua Rodrigues Alves, 1498;
• Ju Coura Academias – Rua Barão do Cerro Azul, 957.