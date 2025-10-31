Cascavel - O Natal é tempo de solidariedade, de estender a mão e espalhar amor. Em Cascavel, esse espírito solidário já começou a tomar forma com a campanha “Natal Solidário”, promovida pelo setor de Iniciação Esportiva da Secretaria de Esportes e Lazer.



Os donativos arrecadados serão destinados ao Lar dos Bebês, ao programa Família Acolhedora e à ala pediátrica da Uopeccan, instituições que realizam um trabalho essencial no cuidado e acolhimento de quem mais precisa.

Durante todo o mês de novembro, o projeto convida a comunidade a participar de uma corrente do bem, doando leite e fraldas que serão destinados a instituições que cuidam de crianças e famílias em situação de vulnerabilidade.

Campanha Natal Solidário

As arrecadações seguem até o dia 3 de dezembro, quando acontece o Festival de Encerramento das Ginastas, o “Natal em Ritmo de Arte”, no Ginásio Alice Martelli – Rua Casemiro de Abreu, 1289. No dia do evento, as doações também poderão ser entregues na entrada, como um gesto simbólico de gratidão e empatia, reforçando o verdadeiro sentido do Natal.

Pontos de arrecadação: