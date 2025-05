Campanha Aquece Cascavel conta com 37 pontos de arrecadação espalhados pela cidade

Oportunidade

Paraná tem 23 mil vagas de emprego abertas nesta semana

Curitiba - O Paraná começa a semana (26) com um total de 23.138 vagas de emprego com carteira assinada disponíveis nas Agências do Trabalhador e postos avançados em todas as regiões do Estado. A função com maior número de oportunidades continua sendo alimentador de linha de produção, com 6.933 postos abertos, seguida por abatedor (843), operador de […]