Campanha "Aquece Cascavel 2025" é lançada para arrecadar agasalhos e cobertores

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel formalizou um dos maiores pedidos de investimento em infraestrutura rural da história do município. Em ofício enviado ao governador Ratinho Junior, a administração municipal solicitou a parceria do Governo do Estado para viabilizar obras de pavimentação asfáltica em estradas rurais, abrangendo 127,08 quilômetros, distribuídos em 18 trechos localizados nos sete distritos rurais de Cascavel. A articulação conta com o apoio dos deputados Gugu Bueno e Oziel Luiz, o Batatinha.

A proposta contempla vias estratégicas para o escoamento da produção agrícola, especialmente grãos, leite, proteína animal e hortaliças, com forte impacto também no transporte escolar.

E a mobilização já começa a sair do papel. Na última semana, os produtores da região de São Salvador, juntamente com o deputado federal, Fernando Giacobo, estiveram na Prefeitura, para oficializar a entrega do projeto da Estrada Jangadinha/Monday. Com o documento, avança as tratativas para garantir os recursos. No local, o asfalto será em um trecho de 6 quilômetros, no valor de R$ 8,4 milhões. Participaram da reunião ainda, o secretário de Agricultura, Renato Segalla, o chefe da Casa Civil, Severino Folador, o presidente da Câmara, Tiago Almeida e os produtores.