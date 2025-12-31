Caminhoneiro fica gravemente ferido após saída de pista na BR-277

Paraná - Um grave acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (31) na BR-277, no município de Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, por volta das 13h30, no km 132 da rodovia, um caminhão Mercedes-Benz, de cor branca e com placas de Joinville (SC), saiu da pista. O motorista, de 46 anos, único ocupante do veículo, ficou preso às ferragens.