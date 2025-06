Caminhoneiro fica ferido após carreta tombar na BR-277 em Cascavel

Cascavel e Paraná - Um caminhoneiro ficou ferido na manhã desta terça-feira (17) após uma carreta tombar no Km 594 da rodovia BR-277, no perímetro urbano de Cascavel. O acidente mobilizou equipes de resgate e causou lentidão no tráfego da região.

Segundo informações, o motorista havia estacionado o veículo na marginal da rodovia e se afastado por alguns minutos para entregar uma nota fiscal em uma empresa próxima. Durante esse intervalo, a carreta, que estava em uma descida, começou a se movimentar sozinha.

Ao perceber o deslocamento do veículo, o condutor correu na tentativa de retomar o controle. No entanto, não conseguiu evitar o tombamento, e acabou sendo atingido pela própria carreta.

Atendimento e Resgate

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente e localizaram a vítima caída ao lado da cabine. Os primeiros socorros foram prestados por profissionais do Siate, ainda no local. O caminhoneiro apresentava contusões e foi encaminhado para uma unidade hospitalar para avaliação médica.