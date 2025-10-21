Itaipulândia - Um caminhão tombou na tarde desta terça-feira (21) na PR-497, em Itaipulândia, no trecho que liga São Miguel do Iguaçu a Missal. O acidente foi atendido pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) por volta das 14h20.

De acordo com o boletim da PRE, o veículo Volvo/N10 Turbo II, com placas de Medianeira, trafegava no sentido Itaipulândia–São Miguel do Iguaçu quando, ao atingir o quilômetro 23+900 metros, tombou sobre o trevo de acesso à rodovia. O caminhão estava acoplado a um reboque do tipo Increal, também emplacado em Medianeira.