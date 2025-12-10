Um caminhão que transportava eletrodomésticos tombou na manhã desta quarta-feira (10) no km 471,2 da BR-277, próximo ao trevo de acesso a Nova Laranjeiras, na região central do Paraná. Com o acidente, a carga se espalhou pela rodovia, e moradores indígenas da área acabaram recolhendo parte dos produtos.

A Polícia Rodoviária Federal acompanhou a situação desde o início e acionou equipes de apoio para garantir a segurança no local, manter o fluxo de veículos e evitar novos acidentes. A área foi parcialmente isolada para permitir a retirada do caminhão e o atendimento à ocorrência.