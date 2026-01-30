Caminhão faz strike em carros em avenida e deixa 10 feridos em Chapecó

Brasil - Um caminhão carregado de madeiras laminadas provocou um grave acidente na Avenida Fernando Machado, no bairro Líder, em Chapecó, por volta das 15h desta sexta-feira (30). De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMSC), 10 pessoas ficaram feridas. Não houve mortes.

Imagens de câmeras de segurança registraram o caminhão em alta velocidade atingindo carros que estavam parados na avenida. A carreta tombou em seguida.

No total, oito veículos foram atingidos e quatro pessoas ficaram encarceradas. Sete vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional do Oeste.